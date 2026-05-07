Arroyo Salgado sobre Nisman: la causa tiene "vínculos con funcionarios públicos del actual gobierno”

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, realizó el miércoles 6 fuertes declaraciones sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman y deslizó una explosiva hipótesis al mencionar presuntos vínculos entre supuestos partícipes del hecho, sectores de inteligencia y la empresa Yacimientos Río Turbio, como también un funcionario del actual gobierno.

Durante el almuerzo semanal del Rotary Club, realizado en el Hotel Libertador, donde abordó una exposición sobre “Investigaciones complejas y credibilidad en la Justicia”, la jueza aseguró que existen vínculos entre servicios de inteligencia del Gobierno y una empresa de Río Turbio con el magnicidio del fiscal.

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Sobre el final de la exposición, durante la ronda de preguntas, le consultaron si mantenía expectativas positivas respecto del avance de la investigación por la muerte de Nisman. La jueza respondió con escepticismo sobre la posibilidad de conocer a los responsables intelectuales del hecho. “La Justicia ya despejó un primer tramo: Nisman fue asesinado en manos de algunos oscuros del poder”.

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“Difícilmente se llegue a dirimir los responsables de este magnicidio. Hay trascendidos sobre sus autores materiales, que sostienen una vinculación con los servicios de inteligencia que operan hoy en empresas vinculadas a todo el desarrollo en Río Turbio y con funcionarios públicos del actual gobierno”.

La causa de Alberto Nisman se encuentra delegada en la fiscalía federal a cargo de Eduardo Taiano, bajo coordinación del auxiliar fiscal Hernán Kleiman.

La hipótesis central de la Justicia sobre el homicidio apunta a la intervención de inteligencia militar que habría actuado por fuera de las funciones legales tras las acusaciones presentadas por el fiscal contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuatro días antes de morir.

En ese contexto, la Justicia debe esclarecer el accionar de un grupo de agentes de inteligencia del Ejército, que estuvieron en las inmediaciones del departamento de Nisman durante el fin de semana del 18 de enero de 2015, antes de que hallaran su cuerpo con un disparo en la cabeza.

Arroyo Salgado también cuestionó con dureza el funcionamiento institucional del país y aseguró que la corrupción en la Argentina es “estructural”, porque alcanza a los tres poderes del Estado.

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Además, remarcó la necesidad de adaptar el sistema judicial a los cambios de la era digital, ya que la “virtualidad intensificada en pospandemia transformó la realidad” y hoy “se delinque virtualmente”.

Ante este fenómeno, trasladó al ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, la propuesta de que la reforma del Código Penal contemple la privación de la “libertad virtual”, no solo la física.

En ese marco, la jueza definió al Consejo de la Magistratura como un “elefante burocrático” y sostuvo que deberían existir más jueces y fiscales sometidos a juicio político y removidos de sus cargos.

Sus declaraciones generaron impacto entre los asistentes, que reaccionaron con aplausos y expresiones de sorpresa ante algunas revelaciones realizadas por la magistrada, aunque luego evitó profundizar en detalles.

RG