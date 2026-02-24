Viviana Fein: "La hipótesis de que la muerte de Nisman se trató de un homicidio tiene fuertes falencias"

Tal como estaba previsto, este martes 24 se presentó ante los tribunales federales de Comodoro Py la ex fiscal Viviana Fein en la causa por la investigación que llevó adelante tras la muerte del ex titular de la Unidad Fiscal AMIA, Alberto Nisman, el 18 de enero de 2015. Fein está señalada por el fiscal Eduardo Taiano por no haber preservado la escena del departamento de Puerto Madero, donde encontraron a Nisman sin vida.

En un escrito que presentó ante la Justicia y al que accedió PERFIL, Fein dijo que la investigación por la muerte de Nisman es un "fracaso" y que la hipótesis de que se trató de un homicidio tiene "fuertes falencias". También advirtió que el fiscal Taiano no dice “de qué forma se habría ‘contaminado’ la supuesta escena del crimen”.

"Así, como en aquella causa no se puede, ni siquiera con el grado de probabilidad que requiere la instancia, arribar a una conclusión coherente acerca de lo sucedido, no puede dejar de suponerse que se pretenda buscar una respuesta a ese fracaso a partir de responsabilizar a aquellos que realizaron la investigación en un primer momento", dijo Fein.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A 11 años de la muerte de Nisman: ¿fue suicidio o asesinato? La historia de nunca acabar

"De lo contrario -aseguró-, ya se habría elevado la causa a la instancia de juicio respecto de las cinco personas procesadas, algo que podría haber sucedido, como mínimo, desde el 1 de junio de 2018 cuando fue confirmado el auto de procesamiento". Los cinco procesados son el técnico informático Diego Lagomarsino, quien trabajaba en la UFI AMIA y le llevó a Nisman el arma de la que salió el disparo, y cuatro custodios del ex fiscal.

En uno de los párrafos más duros, Fein señala que “la idea del ‘arma amiga’, sobre la que se sostiene toda la hipótesis del auto de procesamiento, se aprecia como una teoría algo forzada a partir de que no tiene antecedentes en criminalística”. En ese sentido, dijo que “es errado sostener” que mientras estuvo a cargo de la instrucción “existió una propensión” de su parte “a entender que se trataba de un suicidio”.

Sobre el procedimiento, en el escrito que presentó ante los jueces Fein dijo que cuando llegó al departamento de Nisman “ya había comenzado a partir de que la Prefectura tomó conocimiento del hecho (...), por lo que la delimitación de la supuesta área donde debían realizarse las tareas ya había sido determinada por los agentes de esa fuerza”.

Fein dijo que no solo se revisó el baño, donde se encontró el cuerpo sin vida de Nisman, sino toda la vivienda. “El estado en el que se encontraba el departamento fue filmado a los pocos minutos de mi llegada y todas las superficies posibles fueron revisadas en búsqueda de huellas dactilares”, manifestó y dijo que esa información consta en un acta que está en la causa. Así, rechazó la idea de que “se debería haber considerado a todo el complejo Le Parc como posible escena del hecho”.

La muerte de Alberto Nisman: los giros de una causa a partir de los cambios políticos

Además del escrito, Fein declaró oralmente y contestó las preguntas que le formularon el fiscal Taiano y el juez Julián Ercolini, quien la llamó a indagatoria.

Fein estaba de turno la madrugada en que Nisman apareció muerto en su departamento de Puerto Madero y fue la fiscal que instruyó la causa, junto al juez Manuel de Campos. Ahora Fein está jubilada. La defienda el abogado Lucio Simonetti.

Taiano cuestionó a Fein por no haber levantado correctamente las huellas digitales, y advirtió que circunscribió la escena del crimen al baño donde fue hallado Nisman, cuando debió haber sido todo el complejo de torres Le Parc de Puerto Madero.

La causa por la muerte de Nisman en tribunales

En enero de 2015 el titular de la UFI AMIA Alberto Nisman había denunciado a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el Memorándum de Entendimiento con Irán, que nunca llegó a estar vigente. Nisman había adelantado el regreso de un viaje con su hija por Europa para acudir a la Justicia. Tenía previsto, el lunes posterior a su muerte, presentarse en el Congreso, adonde había sido convocado por las entonces diputadas del Pro Patricia Bullrich y Laura Alonso. Pero el 18 de enero apareció muerto en su domicilio.

La Cámara Federal confirmó un fallo de primera instancia que sostuvo la hipótesis del homicidio, pero está pendiente el juicio oral que dicte sentencia.

En la causa también se investigan las responsabilidades del ex secretario de Seguridad, Sergio Berni, su entonces colaborador, Darío Ruiz, el ex jefe de la Policía Federal Román Di Santo y el ex titular de la Prefectura Naval Luis Heiler, además del juez de Campos, que estaba de turno con la fiscalía de Fein.