Cristina Kirchner reapareció con un mensaje en la Feria del Libro y destacó el valor político de “El balcón ilustrado”

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner participó este fin de semana en la Feria del Libro con un mensaje grabado durante la presentación de El balcón ilustrado, del dibujante Tomi Müller. El acto se realizó en la sala Tulio Halperín Donghi y reunió a referentes políticos y culturales. La obra toma como eje el balcón del domicilio de Kirchner en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple condena dictada por la Justicia, convirtiéndose en un espacio de fuerte carga simbólica para la militancia.

En su mensaje, Cristina Kirchner definió la obra como "una verdadera maravilla" y destacó la capacidad del autor para captar lo que ese lugar representa. "Refleja este momento especial que no es mi vida personal, sino de la vida política de todos", reflexionó la expresidenta, quien además agradeció a Muller por el "cariño y amor" plasmado en los dibujos.

Asistentes exhiben carteles con la consigna “Cristina Libre” durante la presentación de El balcón ilustrado en la Feria del Libro

La actividad fue moderada por el diputado nacional Eduardo Valdés y contó con la participación del periodista Víctor Hugo Morales, el dibujante Tute y la cantante Dolores Solá. El encuentro reunió a militantes, dirigentes y público en general, en una sala colmada.

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Críticas a la interna peronista

Valdés aprovechó la ocasión para marcar la cancha en la interna del peronismo. Con una crítica dirigida hacia sectores del Peronismo Federal —específicamente a figuras como Victoria Tolosa Paz y Juan Manuel Olmos—, Valdés cuestionó los recientes actos que proponen un movimiento "moderado". "Lo último que quiero ser es moderado. Para moderación están los otros que arman actos pero no quieren nombrar las cosas por su nombre", disparó, refiriéndose a la negativa de esos sectores a mencionar explícitamente la situación judicial de la expresidenta.

Por su parte, Víctor Hugo Morales sostuvo que el libro funciona como “una pequeña revancha artística para tanto oprobio” y cuestionó el tratamiento mediático y judicial hacia la ex presidenta. En la misma línea, apuntó contra el uso de la tobillera electrónica, calificándola como un hecho "gratuitamente humillante" que no solo afecta a la exmandataria, sino a todo el espacio político.

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Dolores Solá aportó una mirada vinculada a la experiencia militante y cultural. Recordó su presencia en el domicilio de Kirchner el día de la condena y describió cómo “el drama se transformó en una fiesta” y trazó una línea histórica entre los balcones en el peronismo: desde Eva Perón hasta la actualidad, afirmando que "el peronismo instaló el amor como categoría política".

El autor, Tomi Müller, cerró el panel afirmando que el libro fue diseñado para "proteger a Cristina" y que sus páginas contienen "un pedacito del milagro" del fallido atentado de septiembre de 2022. En la sala, colmada de militantes, estuvieron presentes dirigentes cercanos como Oscar Parrilli, Gregorio Dalbón y Carolina Gaillard, quienes acompañaron el lanzamiento de lo que definieron como un acto de "reparación política".

“El balcón ilustrado” reúne una serie de dibujos inspirados en el balcón de San José 1111, que en los últimos años se convirtió en un punto de referencia política y simbólica para sectores del peronismo.

GD/ff