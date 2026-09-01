Paro de ATE: habrá demoras y posibles cancelaciones en aeropuertos de todo el país este jueves y viernes

Una medida de fuerza de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) afectará este jueves y viernes las operaciones en aeropuertos de todo el país. La protesta alcanza a trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y podría generar demoras y cancelaciones en los vuelos programados durante esas dos jornadas.

El paro se realizará en dos franjas horarias, de 9 a 12 y de 18 a 21. Durante esos períodos estarán garantizados únicamente los vuelos sanitarios y humanitarios, los traslados de órganos y los vuelos oficiales.

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Entre los aeropuertos alcanzados se encuentran Ezeiza y Aeroparque, por lo que las compañías aéreas podrían registrar modificaciones en sus cronogramas y demoras en esas franjas horarias.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, defendió la medida y cuestionó al Gobierno por la situación salarial de los trabajadores. A través de su cuenta de X, sostuvo que, si se producen demoras, “no es por culpa de los trabajadores” y afirmó que el sindicato comunicó la protesta con anticipación para que las autoridades pudieran responder a sus reclamos.

“Los salarios se encuentran absolutamente deteriorados y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector”, señaló Aguiar. Además, advirtió que el conflicto podría profundizarse si no se abre una instancia de diálogo.

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El reclamo de ATE

Según el sindicato, la medida responde a un incumplimiento del Gobierno de los acuerdos alcanzados en las paritarias. ATE sostiene que no se abonaron determinados adicionales previstos en esas negociaciones y cuestiona que las conversaciones salariales permanezcan estancadas.

El gremio también reclama por el deterioro de las condiciones laborales y por la falta de recursos en distintas áreas de la ANAC.

ATE asegura que sus trabajadores perdieron cerca del 40% de su poder adquisitivo desde el inicio del gobierno de Javier Milei y sostiene que los empleados de la ANAC atraviesan una situación similar.

La protesta se extenderá durante dos días y tendrá impacto principalmente en las franjas horarias establecidas por el sindicato, mientras que los servicios considerados esenciales quedarán exceptuados de la medida.