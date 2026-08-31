El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) puso en marcha una campaña institucional destinada a promover la actualización de los datos personales de la totalidad de sus afiliados mediante la plataforma Mi PAMI. La medida apunta a fortalecer la comunicación interna del organismo, optimizar la prestación cotidiana de los servicios y elevar los niveles de seguridad de la información administrada por la entidad.

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Actualización de datos personales en la plataforma digital y prevención de fraudes

La iniciativa contempla la revisión y carga precisa del número de teléfono celular, el correo electrónico y el domicilio de residencia de los beneficiarios. Disponer de estos canales de contacto en forma correcta resulta indispensable para que el organismo distribuya novedades sobre trámites, prestaciones y servicios a través de sus vías oficiales de manera rápida y directa.

A su vez, la consistencia de la información de contacto permite que cada usuario ingrese de forma resguardada a su documentación personal y a las distintas gestiones disponibles dentro del ecosistema digital. Esta validación sistemática de la identidad contribuye a proteger las cuentas individuales y prevenir maniobras de estafas virtuales que puedan afectar a los adultos mayores. Sobre este aspecto, la institución remarcó que bajo ninguna circunstancia solicita por vía telefónica claves de acceso, códigos de validación o datos confidenciales.

El rol de la aplicación móvil y el acompañamiento de los médicos de cabecera

El plan operativo busca consolidar la utilización de Mi PAMI, con foco prioritario en la aplicación para dispositivos móviles, como la vía principal de autogestión para concretar trámites administrativos y mantener al día el perfil de cada usuario. La digitalización busca acortar los tiempos de procesamiento de las solicitudes y mejorar el enlace entre la obra social y sus afiliados.

De acuerdo con lo expresado por el organismo previsional, la actualización regular de la información personal otorga cuatro ventajas centrales para el afiliado:

- Una mejor comunicación institucional directa.

- Un acceso más ágil a las prestaciones y novedades del organismo.

- El ingreso seguro a la documentación propia y a las gestiones personales.

- Un esquema reforzado para la prevención de estafas virtuales.

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En el marco de este despliegue, la obra social convocó formalmente a los médicos de cabecera para que colaboren con la difusión del programa durante las consultas presenciales. La pauta para los profesionales consiste en recordarles a los pacientes la conveniencia de revisar su información personal dentro del sistema, con énfasis en aquellos casos donde haya existido un cambio reciente de número celular, casilla de e-mail o domicilio real.

GZ / lr