La tecnología permite realizar trámites desde casa y mantenerse conectado desde cualquier dispositivo, pero también presenta nuevos desafíos en materia de ciberseguridad. Frente a este panorama, proteger la seguridad de los datos personales resulta fundamental para cuidarse de posibles estafas y evitar engaños a través de perfiles falsos.

PAMI: los tipos de afiliación y las condiciones fijadas para cada trámite

Para identificar con precisión las cuentas oficiales del organismo en plataformas digitales, la institución precisó que los perfiles legítimos siempre cuentan con el tilde de verificación junto al nombre de la cuenta.

Asimismo, las vías de comunicación oficiales de la obra social presentan un historial de publicaciones extenso dentro de sus plataformas y cuentan con miles de seguidores que respaldan su autenticidad.

Pasos a seguir y canales de contacto ante la sospecha de un engaño

El organismo detalló las medidas inmediatas que deben tomar los afiliados en caso de detectar maniobras sospechosas o intentos de fraude en el entorno virtual.

Si una persona cree que puede estar siendo víctima de una estafa, la indicación principal es no compartir bajo ninguna circunstancia sus datos personales en formularios o mensajes no verificados.

PAMI: cómo hacer trámites web, consultar la cartilla médica y usar la aplicación

Ante cualquier duda o sospecha, los usuarios deben comunicarse telefónicamente a la línea 138 PAMI Escucha y Responde o contactarse directamente a través de los canales oficiales de la institución.

GZ