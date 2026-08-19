El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) centralizó la atención de sus afiliados a través de plataformas digitales que permiten realizar gestiones de salud y administrativas sin necesidad de trasladarse hacia las agencias presenciales.

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A través del sitio web oficial de la institución, los usuarios pueden ingresar al módulo de trámites en línea, seleccionar la gestión específica que requieren y completar cada uno de los requerimientos desde sus hogares.

La plataforma en línea también cuenta con una herramienta de seguimiento de gestiones que permite conocer el estado de un trámite en tiempo real mediante la introducción del número de caso asignado.

Para las consultas administrativas avanzadas, la página de PAMI dispone de un apartado para la verificación de expedientes, donde los afiliados consultan la evolución de sus actuaciones ingresando el número correspondiente.

Trámites web y funciones de la aplicación móvil de PAMI

En paralelo a la plataforma en línea, el organismo ofrece la aplicación móvil App PAMI para teléfonos celulares, la cual reúne las principales funcionalidades operativas del sistema de salud.

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Desde esta herramienta digital, los afiliados acceden directamente a su credencial en formato digital, consultan la cartilla médica, visualizan las recetas emitidas y revisan las órdenes médicas electrónicas.

La aplicación para dispositivos móviles también posibilita la realización de trámites a distancia, la reserva de turnos para la atención presencial en las agencias y la búsqueda rápida de números de emergencia.

Cartilla médica, credencial provisoria y seguimiento de expedientes

El área de servicios de salud se complementa con la cartilla médica digital, un buscador que permite localizar profesionales especialistas, centros de diagnóstico por imágenes y centros oftalmológicos.

Los afiliados pueden filtrar la búsqueda de los prestadores de salud según el servicio médico requerido, el nombre del profesional, la institución o por criterio de cercanía geográfica.

PAMI: los cuatro formatos de credencial vigentes y sus usos

En relación con la identificación de los beneficiarios, la credencial oficial es de carácter digital y se gestiona mediante la aplicación móvil, aunque el sistema también permite imprimir un formato provisorio desde la web.

GZ / lr