El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) oficializó la nómina de credenciales vigentes que permiten a las personas afiliadas acceder a la totalidad de sus servicios y prestaciones operativas. El documento de identificación habilita a los usuarios a retirar medicamentos en la red de farmacias, solicitar turnos en agencias, validar atenciones con médicos especialistas y realizar gestiones de manera presencial o digital.

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La obra social precisó los cuatro formatos habilitados dentro del sistema previsional. Entre las opciones figura la Credencial Digital, la cual se consulta de manera directa a través de la aplicación móvil Mi PAMI sin necesidad de imprimir el comprobante. Asimismo, se encuentra disponible la Credencial Provisoria con código QR, sobre la cual la entidad advirtió que debe descargarse nuevamente en caso de no contar con dicho código para mantener su validez.

El abanico de documentos oficiales incluye además la Credencial Provisoria tipo Ticket, un formato que se genera e imprime en las terminales de autogestión situadas en las Agencias y Unidades de Gestión Local (UGL). A su vez, el organismo confirmó que la Credencial Plástica tradicional, aunque ya no se distribuye entre el padrón, continúa siendo plenamente válida para llevar a cabo cualquier tipo de gestión o consulta médica.

En paralelo, la institución remarcó una directiva estricta orientada a los prestadores de salud de todo el país. La entidad subrayó que la credencial digital no constituye un requisito obligatorio para acceder a las prestaciones de la obra social. Por este motivo, ningún profesional de la salud o centro médico puede negar la atención, la entrega de remedios o el acceso a los servicios por el hecho de que el afiliado no tenga instalada la aplicación en su teléfono.

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Las autoridades del organismo recordaron que el universo de beneficiarios puede presentar indistintamente la credencial física, la provisoria en cualquiera de sus versiones o la digital para recibir atención médica u obtener los medicamentos recetados en el circuito farmacéutico. Si una persona no posee el plástico tradicional, puede recurrir a cualquiera de las otras alternativas vigentes para efectuar sus trámites administrativos sin inconvenientes.

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