La tecnología ofrece la posibilidad de realizar trámites desde el hogar y mantenerse conectado a través de diversos dispositivos, pero también presenta desafíos vinculados a la seguridad digital. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y los organismos previsionales suelen enfatizar el cuidado de la información personal, y en esta oportunidad el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) difundió una serie de herramientas orientadas a proteger los datos de sus afiliados y prevenir ciberestafas.

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El organismo previsional subrayó que la protección de la información personal resulta fundamental para evitar engaños a través de internet o mensajes directos. Con el objetivo de facilitar la identificación de sus canales institucionales y evitar el contacto con perfiles falsos que suplantan la identidad de la entidad, PAMI enumeró las características principales que poseen sus plataformas digitales verificadas.

Cómo identificar los canales oficiales de PAMI

Para constatar la autenticidad de una cuenta institucional en redes sociales y entornos digitales, el instituto señaló tres elementos clave. En primer lugar, precisó que las cuentas oficiales de PAMI cuentan siempre con el tilde de verificación al lado del nombre del perfil, una insignia que otorgan las plataformas para certificar la identidad de entidades e instituciones.

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Sumado a la insignia de verificación, el organismo indicó que las plataformas genuinas poseen un historial de publicaciones extenso que refleja la actividad constante de la institución a lo largo del tiempo. A su vez, PAMI destacó que sus canales oficiales cuentan con miles de seguidores, un indicador relevante al momento de comparar la visibilidad y trayectoria del usuario frente a cuentas de reciente creación.

Qué hacer ante una sospecha de fraude o estafa

Frente a la detección de situaciones irregulares o ante la sospecha de estar atravesando un intento de estafa virtual, PAMI enfatizó como regla central no compartir datos personales ni información sensible con terceros. El resguardo de las credenciales y claves operativas constituye el primer paso para bloquear posibles accesos no autorizados.

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Para canalizar dudas, realizar denuncias o reportar perfiles sospechosos, el instituto recordó sus vías de contacto directas. Los afiliados pueden comunicarse telefónicamente al número 138, correspondiente al servicio PAMI Escucha y Responde, o bien tomar contacto a través de los canales digitales oficiales de la institución.

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