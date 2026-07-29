El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) oficializó el procedimiento necesario para que los afiliados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires puedan gestionar la solicitud de traslados programados en ambulancia. La obra social determinó diferentes vías de gestión administrativa de acuerdo con dos factores centrales: si la prescripción fue emitida por el médico de cabecera o por un especialista, y si el cuadro de salud requiere o no la presencia de un profesional médico a bordo de la unidad.

PAMI: los cuatro formatos de credencial vigentes y sus usos

Para las situaciones en las que el médico de cabecera prescribe un traslado programado en ambulancia sin presencia médica, el profesional debe entregar al afiliado la correspondiente orden médica junto con el número de solicitud del trámite. Con esa documentación en mano, el usuario debe gestionar primero el turno con el prestador elegido a través de la cartilla médica oficial. Una vez confirmados el día y la hora de la cita, la coordinación del vehículo se efectúa llamando a la línea telefónica, disponible de 7 a 15 horas, con una anticipación de hasta dos días hábiles previos al turno asignado.

En los casos donde el médico de cabecera solicita el traslado programado con acompañamiento médico dentro de la ambulancia, el afiliado debe recibir la orden médica, el comprobante del traslado y un resumen actualizado de su historia clínica. Luego de obtener el turno sanitario mediante la cartilla médica, la persona interesada tiene que concurrir al área de Prestaciones Médicas de su Unidad de Gestión Local (UGL) con al menos dos días hábiles de antelación respecto del turno médico para solicitar la habilitación del servicio.

Trámites cuando el traslado es ordenado por un médico especialista

Cuando la orden médica y la solicitud de traslado programado sin asistencia médica en ambulancia son prescriptas por un profesional especialista, el circuito administrativo suma una instancia previa. El afiliado debe dirigirse primeramente a su agencia correspondiente para solicitar la carga del traslado en el sistema de la institución. Tras completar esa gestión y obtener la fecha de atención médica mediante los prestadores de la cartilla, la persona debe comunicarse de 7 a 15 horas hasta dos días hábiles antes de la cita para coordinar el viaje.

PAMI: cómo gestionar la cobertura del 100% en suplementos nutricionales

Por último, si el médico especialista indica la necesidad de un traslado programado con médico en la ambulancia, el beneficiario tiene que reunir la orden médica, la solicitud de traslado y el resumen de la historia clínica. Después de reservar el turno médico con el especialista o centro de la cartilla, el trámite debe finalizarse de forma presencial en la Unidad de Gestión Local. El afiliado o su representante debe presentarse en el área de Prestaciones Médicas de la UGL con una anticipación mínima de dos días hábiles previa al turno para que la oficina coordine la logística del transporte asistido.

GZ / lr