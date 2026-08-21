El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) precisó los mecanismos operativos y las condiciones que deben cumplir sus afiliados para acceder a las prestaciones de traslados programados en ambulancia e internaciones en sus distintas modalidades.

El organismo previsional confirmó la vigencia de un servicio de traslados programados para aquellos beneficiarios que se encuentren físicamente impedidos de movilizarse de forma autónoma. Esta cobertura abarca la asistencia a consultas médicas, el cumplimiento de tratamientos prolongados, la asistencia a sesiones terapéuticas y la realización de estudios médicos.

A su vez, la obra social de los jubilados reguló las derivaciones por razones de salud cuando el paciente requiere una atención médica especializada que no puede recibir en su zona prestacional habitual. Esta imposibilidad puede originarse por motivos diagnósticos, de tratamiento o por falta de disponibilidad de los prestadores locales.

En estos casos de complejidad médica territorial, la derivación del afiliado exige la autorización previa del Centro Operativo Derivador (CODE) para habilitar el procedimiento fuera del área asignada.

PAMI reguló los trámites para internaciones geriátricas en residencias

En materia de cobertura social y asistencial, PAMI brinda un esquema de atención integral y personalizada en residencias destinadas a adultos mayores a partir de los 60 años. La prestación abarca cuidados de carácter transitorio o permanente según el nivel de dependencia del beneficiario.

Este servicio de residencia se habilita específicamente cuando el afiliado requiere cuidados especiales que no pueden ser brindados por su grupo familiar conviviente. Para poner en marcha la gestión, la normativa habilita a realizar la presentación formal al propio titular, a su apoderado o a un familiar directo.

El trámite debe iniciarse de manera presencial en la agencia de PAMI correspondiente al domicilio registrado del afiliado. La institución evaluará la solicitud antes de disponer el ingreso al establecimiento de larga estadía.

Rehabilitación e internación domiciliaria integral tras el alta hospitalaria

Por otra parte, la obra social dispone de la prestación de internación domiciliaria integral para aquellos afiliados que fueron dados de alta de una internación hospitalaria y necesitan continuar con su proceso de recuperación.

Esta modalidad brinda distintos niveles de asistencia médica profesional en la vivienda del beneficiario, adaptando la cobertura a la complejidad clínica y al grado de autonomía que presente el paciente tras dejar el establecimiento de salud.

La internación domiciliaria integral es una prestación limitada en el tiempo, ya que funciona como una instancia de transición entre la fase hospitalaria y la posterior derivación a prestaciones ambulatorias.