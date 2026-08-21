De productora a ecosistema: la estrategia de Universo Producciones para escalar a nivel nacional

El entretenimiento dejó de ser solamente un negocio de espectáculos para convertirse en un ecosistema donde conviven experiencias, contenidos, gastronomía, tecnología y marcas. En Córdoba, Universo Producciones avanza en esa dirección con una estrategia que busca trascender la producción de shows para consolidarse como una plataforma integral, con proyectos propios y operaciones que ya exceden las fronteras de la provincia.

La compañía, que nació vinculada a la figura de Carlos “La Mona” Jiménez y anteriormente se identificaba como Universo Jiménez, atraviesa una etapa de expansión y diversificación. Bajo su nueva identidad, incorporó nuevas unidades de negocio y apuesta a ganar escala nacional a través de grandes escenarios, desarrollos de infraestructura, streaming, ticketing y propuestas gastronómicas.

El objetivo es construir una relación más amplia con el público y con las marcas: no solamente producir un evento, sino diseñar una experiencia completa antes, durante y después del espectáculo. En ese camino, la concesión del Estadio Único de La Plata por 10 años y el desarrollo de nuevos espacios en Córdoba marcan algunos de los principales hitos de esta nueva etapa.

Entretenimiento, contenidos y gastronomía

Universo Producciones funciona como un ecosistema en el que diferentes unidades se complementan. La producción de grandes shows constituye uno de los principales pilares, con espectáculos capaces de reunir desde 15.000 hasta más de 50.000 personas, según el formato y el recinto.

A esa operación se suman el Museo Bar de la Mona, un espacio gastronómico y cultural que también funciona como sede corporativa y lugar para reuniones y eventos; Universo TV, el canal de streaming de la compañía; las redes sociales y una ticketera propia. La integración permite que la relación con el público no se limite al día del espectáculo.

La ticketera, además, representa una herramienta estratégica para la compañía porque le permite administrar de manera directa una parte del vínculo con los consumidores y generar información sobre las audiencias. Esa base se complementa con los canales digitales y con los contenidos producidos por Universo TV.

El salto a grandes escenarios

Uno de los principales movimientos en la estrategia de expansión de Universo Producciones está vinculado al Estadio Único de La Plata. La compañía obtuvo una concesión por 10 años para la operación de los shows y la gastronomía del estadio, un paso que amplía considerablemente su radio de acción.

El recinto tiene capacidad para alrededor de 53.000 personas y cuenta con 180 palcos, lo que lo convierte en una infraestructura de escala nacional para el desarrollo de espectáculos.

La incorporación de este escenario permite a la productora participar de una agenda de shows de gran convocatoria y avanzar en su posicionamiento fuera de Córdoba.

Nuevos espacios

El crecimiento de Universo Producciones no se limita a la gestión y producción de espectáculos. La compañía también avanza en el desarrollo de nueva infraestructura destinada a ampliar la oferta de espacios para eventos en Córdoba.

Uno de los proyectos es el Domo Siglo 21, que se construirá dentro del predio de la Universidad Siglo 21 y que apunta a convertirse en un nuevo escenario para espectáculos y propuestas de entretenimiento.

A este proyecto se suma otro domo previsto en el predio del ex Batallón 141, una iniciativa desarrollada en conjunto por José Palazzo, Dale Play, En Vivo Producciones, Corporación América y Carli Jiménez. Ambos proyectos forman parte de una estrategia orientada a sumar infraestructura, ampliar la capacidad para recibir eventos de distintas escalas y fortalecer a Córdoba como plaza para la industria del entretenimiento.

Así, la empresa busca construir una estructura que combine grandes estadios con espacios de menor escala, gastronomía, contenidos digitales y sistemas propios de comercialización.

Una agenda que combina grandes festivales y nuevos formatos

La agenda de Universo Producciones refleja esa diversificación. Entre sus principales productos se encuentra el Festival Bum Bum, uno de los eventos emblema de la compañía y de la escena cordobesa, que vuelve a ocupar un lugar central durante la temporada de verano.

A la producción de este festival se suma el Festival Nacional del Cuarteto y una programación que incorpora artistas y géneros diversos. También forman parte de la agenda propuestas como Creepy Halloween, una fiesta temática que combina música, disfraces y entretenimiento.

La estrategia busca que la compañía no dependa de un único artista, género o formato. El vínculo con La Mona Jiménez continúa siendo parte fundamental de su identidad, pero el desarrollo de nuevas producciones permite ampliar el alcance del negocio.

Con la nueva identidad de Universo Producciones, la compañía intenta consolidar esa transformación: pasar de una productora asociada principalmente a un artista a una plataforma integral de entretenimiento.

El desafío hacia adelante será sostener el crecimiento y profesionalizar una operación cada vez más amplia, que combina producción, infraestructura, gastronomía, contenidos, ticketing y marcas. Desde Córdoba, Universo Producciones apuesta así a construir un negocio de escala nacional alrededor de una premisa sencilla, pero de alto valor comercial: convertir el entretenimiento en una experiencia capaz de generar recuerdo, comunidad y nuevas oportunidades de negocio.