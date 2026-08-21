Quién es Ariel Rodríguez, el otro asesor de Ramón Flores condenado por peculado que seguía en la Legislatura

El escándalo que rodea al legislador provincial Ramón "Cañito" Flores continúa sumando capítulos. Mientras la Justicia investiga a su exasesor José Aníbal Villarreal por una presunta red de grooming y abusos sexuales contra adolescentes, trascendió que otro integrante de su equipo de asesores fue condenado por la Justicia por delitos de peculado y usurpación.

Según informó Cadena 3, se trata de Ariel Alejandro Rodríguez, quien hasta las últimas horas figuraba como asesor del legislador en el sitio oficial de la Legislatura de Córdoba. El hombre fue condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva, una sentencia que ya quedó firme.

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Rodríguez fue hallado culpable por los delitos de peculado y usurpación, luego de que la Justicia determinara que utilizó recursos pertenecientes a EPEC, empresa donde trabajaba, para ocupar ilegalmente un campo ubicado en el departamento Río Seco.

Como consecuencia de esa causa, fue exonerado de la empresa provincial y posteriormente recibió la condena penal.

El caso volvió a cobrar relevancia porque, pese a ese antecedente judicial, continuaba desempeñándose como asesor legislativo.

El vínculo con Ramón Flores

El nombre de Rodríguez aparece nuevamente asociado al del legislador Ramón Flores por una decisión tomada tras el cambio de autoridades municipales en Villa de María del Río Seco.

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De acuerdo con la información difundida, cuando Flores concluyó su gestión como intendente incorporó a planta permanente tanto a José Aníbal Villarreal como a Ariel Rodríguez. Sin embargo, la nueva administración municipal dejó sin efecto esas designaciones.

Posteriormente, ambos fueron incorporados al equipo de asesores del entonces legislador provincial.