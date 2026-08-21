Juicio a Oscar González: hoy continúa la ronda de testigos y la defensa prepara un planteo contra la fiscal

El juicio contra el exlegislador Oscar González tendrá este viernes una nueva audiencia en los tribunales de Villa Dolores, donde continúa siendo juzgado por el choque fatal ocurrido en el Camino de las Altas Cumbres en octubre de 2022.

Durante la jornada continuará la recepción de testimonios, una etapa que seguirá el próximo 26 de agosto, cuando volverán a declarar testigos convocados principalmente por la querella. Pero además de las declaraciones previstas para esta etapa, persiste el debate sobre si la acusación debe mantenerse como un delito culposo o agravarse a una figura dolosa, un cambio que tendría impacto directo en una eventual condena.

Qué falta para el veredicto

Luego de las audiencias testimoniales previstas para agosto, el juicio ingresará en la etapa de alegatos.

La fiscalía y la querella expondrán sus conclusiones el 8 de septiembre, mientras que la defensa de Oscar González y los representantes del Estado provincial lo harán el 28 de septiembre.

Tras esa instancia, el juez Santiago Camogli deberá analizar los argumentos de todas las partes antes de dictar sentencia. Si el cronograma previsto no sufre modificaciones, el fallo podría conocerse durante octubre, cerca de cumplirse cuatro años del siniestro ocurrido en las Altas Cumbres.

La estrategia que presentará la defensa

Los abogados Miguel Ortiz Pellegrini y Eduardo Caeiro anunciaron que formularán un planteo vinculado con la intervención de la fiscal Gallaratto.

El argumento de la defensa es que la funcionaria judicial ya participó durante la investigación de la causa y que, posteriormente, fue denunciada por representantes de la querella. A criterio de los defensores, esa situación afecta el desarrollo del proceso y por eso pedirán que el tribunal analice el tema.

La querella sostiene que la causa debería dejar de encuadrarse como homicidio culposo agravado para pasar a homicidio simple con dolo eventual, una figura que contempla penas considerablemente más severas y que podría derivar en una condena de cumplimiento efectivo si hubiera una declaración de culpabilidad.