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El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este viernes 21 de agosto

Este viernes 21 de agosto el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.465 pesos y cotiza a 1.515 pesos para la compra.

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Dólares | Noticias Argentinas
Perfil Redacción Córdoba
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Este viernes 21 de agosto el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.465 pesos y cotiza a 1.515 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

  • - Compra: $1.465.
  • - Venta: $1.515.

Dólar Blue

  • - Compra: $1.534
  • - Venta: $1.566.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.525,86 para la compra, y $1.527,33 para la venta.

Este viernes 21 de agosto la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

  • - Compra: $1.465.
  • - Venta: $1.525.

ICBC

  • - Compra: $1.465.
  • - Venta: $1.520.
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