Diputada cordobesa: "Milei usa la misoginia para ocultar el fracaso de su modelo"

La diputada nacional Gabriela Estévez aseguró que el presidente Javier Milei “usa la misoginia para ocultar el fracaso de su modelo”.

De este modo cuestionó los dichos del primer mandatario en el Council of the Americas donde había afirmado que “la locura de los pañuelitos verdes y esa pasión por asesinar niños nos está costando en términos de crecimiento y del sistema previsional”.

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“Argumento profundamente ignorante”

“Además su argumento es profundamente ignorante, culpa al aborto legal por la caída de la natalidad y hasta por los problemas del sistema previsional”, señaló en tono crítico

“Los datos le arruinan el relato, la natalidad cae en Argentina desde 2014, la IVE se sancionó en 2020 y encima estamos frente a un fenómeno mundial”, recordó la legisladora cordobesa.

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“Las mujeres no somos la respuesta al fracaso de tu gobierno”

“Pero hay algo que debería preocuparle y ocuparle bastante más, las personas quienes quieren tener hijos y no encuentran las condiciones para hacerlo. Salarios que no alcanzan, precariedad laboral, dificultades para acceder a una vivienda y para organizar los cuidados”, enumeró la diputada de Unión por la Patria.

“¿Y si en vez de culpar a las mujeres mejora las condiciones de quienes sí deciden maternar?”, se preguntó Estévez.

Y después agregó: “Y si realmente le preocupa ANSES, que mire el empleo registrado y los salarios que generan los aportes que sostienen el sistema”.

Por último Estévez concluyó: “Las mujeres no somos la respuesta al fracaso de tu gobierno”.