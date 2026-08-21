Renunció el abogado de José Villarreal en plena causa por abusos sexuales: los motivos

Mario Giuraudo renunció a la defensa de José Aníbal Ricardo Villarreal, uno de los principales imputados en la causa que investiga delitos contra menores en Villa María de Río Seco.

La decisión se conoció este jueves, mientras la pesquisa continúa avanzando con 11 detenidos y una serie de medidas ordenadas por la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes, que investiga denuncias por presuntos abusos sexuales, grooming y posibles pagos a menores a cambio de encuentros.

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El abogado comunicó su apartamiento mediante un escrito enviado a El Doce, donde explicó que la decisión obedeció a diferencias insalvables surgidas durante el ejercicio de la defensa.

El motivo por el que dejó la defensa

En el comunicado, Giuraudo aseguró que su decisión responde a "motivos profesionales inconciliables" y aclaró que no continuará representando a Villarreal.

"Prima facie, la hipótesis fáctica que surge de la imputación no resulta compatible con la versión de los hechos que oportunamente nos fue brindada por nuestro asistido, lo que torna inviable continuar ejerciendo su defensa técnica", expresó el letrado.

Con esa explicación, el abogado dejó entrever que existe una contradicción entre el relato que había recibido de su cliente y los hechos que la Fiscalía le atribuye en la imputación.

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No obstante, remarcó que su renuncia "es una decisión estrictamente profesional" y sostuvo que no implica emitir una opinión anticipada sobre la eventual responsabilidad penal del acusado.

De qué está acusado José Villarreal

La situación judicial de Villarreal también está atravesada por un expediente iniciado en 2021, cuando fue imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado y reducción a la servidumbre tras la denuncia de una mujer.

Según confirmó la fiscal de Instrucción de Deán Funes, Analía Cepede, ese sumario nunca llegó a la Fiscalía y permaneció durante años en la comisaría de Villa de María del Río Seco, pese a que ya existía una imputación formal.

El expediente fue descubierto cuando la Justicia revisó los antecedentes de los detenidos en la investigación actual. Ahora la denunciante será nuevamente convocada para ampliar su testimonio y también se investigará por qué la causa quedó paralizada sin ser remitida al Ministerio Público Fiscal.