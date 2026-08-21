Liliana Montero a Milei: "Las mujeres no somos la variable de ajuste del sistema previsional"

La secretaria general de Salud y Desarrollo Humano provincial, Liliana Montero, sostuvo que “las mujeres no somos la variable de ajuste del sistema previsional” al criticar los dichos del presidente Javier Milei en el Consejo de las Américas.

“La locura de los pañuelitos verdes y esa pasión por asesinar niños nos está costando en términos de crecimiento y del sistema previsional”, aseguró el primer mandatario en ese evento.

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La respuesta de Montero a Milei

“Presidente Javier Milei sería importante que tenga mayor información antes de hacer determinadas afirmaciones: una cosa es discutir la baja de la natalidad y otra muy distinta responsabilizar a las mujeres del desajuste del sistema previsional”, expresó Montero.

Y luego explicó: “La caída de la fecundidad no es un fenómeno argentino. Es mundial. La tasa global pasó de alrededor de 5 hijos por mujer en los años 60 a 2,2 en 2024. Más de la mitad de los países ya están por debajo del nivel de reemplazo”.

“Argentina tampoco empezó a tener menos nacimientos con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Los nacimientos comenzaron a caer en 2014. La ley se sancionó en 2020”, precisó la funcionaria de Martín Llaryora.

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“Otro error”

“Hay otro error que como jefe de Estado debería evitar: una mujer que decide no tener hijos no es necesariamente una mujer que aborta. Puede usar anticonceptivos. Puede haberse realizado una ligadura. Puede simplemente no querer ser madre. Son decisiones diferentes”, enfatizó Montero.

“Si realmente le preocupa la baja natalidad, la pregunta mas seria que debería hacerse es por qué quienes sí quieren tener hijos muchas veces no encuentran condiciones para hacerlo: salarios insuficientes, precariedad laboral, falta de vivienda, dificultades para acceder a cuidados y desigualdad en las tareas de crianza”, puntualizó.

Además señaló que “el problema no es que las mujeres decidamos” sino que “el problema es un país que no garantiza condiciones para que decidir ser madre no sea un privilegio”.

“Y si queremos discutir la sostenibilidad del sistema previsional, discutamos empleo registrado, salarios, informalidad, productividad, envejecimiento, migración y financiamiento”, insistió.

Por último Montero concluyó: “Las mujeres no somos la variable de ajuste del sistema previsional”.