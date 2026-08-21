La falta de obra pública nacional frena la construcción y golpea el empleo en Corrientes

El presidente de la Cámara de la Construcción de Corrientes, Gustavo Rosello, trazó un preocupante panorama sobre la realidad del sector en la provincia durante el segundo semestre de 2026. La eliminación total de la inversión en obra pública por parte del Gobierno Nacional dejó un vacío estructural que la actividad privada no logra sustituir, afectando la dinámicas de empleo en la región del NEA.

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Si bien el Gobierno provincial asumió el financiamiento de diversos proyectos paralizados, el volumen de estas ejecuciones resulta insuficiente para revertir los indicadores laborales. Tras la caída masiva de puestos registrada a principios de 2024 y un leve repunte a fines de 2025 por la culminación de obras pendientes, el empleo volvió a retroceder de manera drástica.

El impacto en el empleo y los presupuestos acotados

"Las provincias del NEA están muy preocupadas en invertir en obras de emergencia hidráulica y la verdad es que los presupuestos son escuetos", explicó Roselló a Radioactividad.

El dirigente remarcó que para dinamizar la mano de obra se requiere volcar recursos a infraestructura social básica: "Necesitamos más viviendas, más hospitales y más escuelas, que son las que disparan mayormente la ocupación".

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A la falta de fondos nacionales se suma el encarecimiento directo de los insumos y la edificación. Según detalló el titular de la cámara, el costo del metro cuadrado y de la mano de obra en dólares alcanzó valores máximos históricos, reduciendo la brecha de rentabilidad frente a los precios que convalida el mercado de venta y desincentivando el desarrollo privado.

Costos récord y la articulación en el Consejo Siete Puntas

Ante esta coyuntura, la entidad empresarial, la Municipalidad de Corrientes, organismos provinciales y sectores del ámbito privado conformaron el Consejo Siete Puntas, un espacio de consenso urbano orientado a destrabar la inversión. Este lunes se presentará el primer compendio con los avances alcanzados tras ocho encuentros de trabajo.

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Asimismo, la iniciativa sumó la participación del Banco de Corrientes, entidad con la que se avanza en el diseño de líneas de crédito destinadas a la ejecución de viviendas, herramienta considerada decisiva por los empresarios para oxigenar el mercado inmobiliario local.