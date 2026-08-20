El gobernador de Corrientes adelantó líneas de crédito del BanCo para la construcción y la vivienda propia

En el marco de las medidas para dinamizar la economía local, el gobernador Juan Pablo Valdés confirmó que la provincia, a través del Banco de Corrientes (BanCo), ultima los detalles para el lanzamiento de un programa de créditos enfocado en la reactivación del sector de la construcción y el financiamiento de viviendas.

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El mandatario repasó la estrategia de asistencia financiera de la entidad provincial implementada durante el año, recordando iniciativas previas como Corrientes Sostiene —orientada a la refinanciación de deudas familiares y empresariales— y Corrientes Potencia Ganadera, destinada al sector agropecuario.

En esta oportunidad, las nuevas herramientas apuntarán de forma directa al desarrollo inmobiliario y habitacional, en sintonía con lo adelantado por la presidenta del BanCo, Laura Sprovieri.

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"Vamos a estar presentando una línea para la reactivación de la construcción y algunas líneas para el acceso a la vivienda única o secundaria. De esta forma buscamos seguir potenciando y dándole herramientas a la gente para acceder a la casa propia sin tener que pasar primero por el Estado", explicó el jefe del Ejecutivo.

Proyectos del Invico y créditos para personas solteras

En ese mismo sentido, Valdés confirmó que mantendrá encuentros de trabajo con el interventor del Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico) para diseñar esquemas de adjudicación adaptados a nuevas demandas sociales, incluyendo el acceso a soluciones habitacionales para personas solteras.

"Cuando uno habla de soltero es un universo enorme. Entiendo la necesidad; lo veníamos trabajando y lo seguimos abordando no solo desde el Invico, sino también desde el banco con las líneas que vamos a presentar", sostuvo el gobernador.

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Política salarial y panorama de la coparticipación

En relación con el plano económico y la discusión salarial del empleo público, el mandatario ratificó la política de pautas acordadas y solicitó prudencia al analizar los ingresos provinciales.

Pese a señalar que las proyecciones de coparticipación para el mes en curso muestran indicadores favorables, advirtió que el contexto macroeconómico nacional aún registra fluctuaciones.

"Todo lo que dijimos sobre salarios en este tiempo lo hemos cumplido y sostenido", aseveró Juan Pablo Valdés, al tiempo que recordó que en el primer semestre de 2026 la administración provincial otorgó dos recomposiciones que acumularon un 16% de incremento para la totalidad de la plantilla de estatales activos y jubilados.