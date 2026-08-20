Corrientes: la puja entre oficialismo y oposición dejó 252 días sin sesionar al Concejo de Mburucuyá

Luego de un prolongado período de inactividad que se extendió por 252 días como consecuencia de disputas políticas e intervenciones judiciales, el Concejo Deliberante de Mburucuyá, Corrientes, normalizó su funcionamiento institucional. La parálisis legislativa llegó a su fin tras la presentación de los ediles de la bancada opositora, lo que permitió completar el cuórum y tratar una agenda de 12 proyectos de ordenanza.

Kicillof desembarcó en Chaco y apuntó contra Milei: "Es el problema de Argentina"

Durante la sesión se concretó la asunción formal del concejal Cristian Escalante, se designó a Leandro Chamorro como nuevo secretario del cuerpo y se votó la conformación de las autoridades de las vicepresidencias primera y segunda, así como la integración de las comisiones de trabajo permanentes.

Desde diciembre de 2025, el órgano deliberativo funcionaba en minoría únicamente con la presencia de los tres ediles del espacio oficialista Mburucuyá Cambia. Los cuatro concejales de la alianza Vamos Corrientes no asistían a los debates en el recinto, paralizando las definiciones institucionales de la localidad.

Emergencia económica y llamado al diálogo

Tras el desarrollo de la sesión, el intendente Edgar Galarza Florentín se refirió a la normalización del cuerpo legislativo y destacó las gestiones políticas que permitieron destrabar el conflicto local. "Se resolvió la situación que padecía Mburucuyá porque la oposición no se presentaba a dar cuórum legal. Agradecemos al gobernador Juan Pablo Valdés y a su equipo por la decisión de pedirles que cumplan con sus funciones", sostuvo el jefe comunal.

Subsidio a la luz en zonas cálidas: cómo impacta en Corrientes y cuántos usuarios se benefician

Asimismo, la aprobación de la Emergencia Económica Municipal le otorgará al Ejecutivo herramientas financieras para afrontar los compromisos de deuda asumidos por la gestión saliente. "Con esta ordenanza vamos a seguir solucionando la gran deuda que heredamos y podremos avanzar con proyectos de mejoras para todos los vecinos", remarcó Galarza Florentín.

Al término de la jornada, referentes de ambos bloques legislativos coincidieron en la necesidad de priorizar el consenso para la labor parlamentaria. "Comienza una nueva etapa. Más allá de las diferencias políticas, debemos trabajar con respeto, diálogo y unidad poniendo siempre por delante el bienestar de los mburucuyanos", concluyó el intendente a través de sus canales oficiales.