Apartaron a un sargento de la Policía de Corrientes tras intentar estrangular a su expareja

Un nuevo hecho de violencia de género salpica a la Policía de Corrientes. Un sargento de 35 años, de apellido Muñoz, fue separado de la fuerza tras ser denunciado por atacar, intentar estrangular y golpear con su arma de fuego reglamentaria a su expareja en la localidad de Santo Tomé.

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El hecho trascendió en las últimas horas, aunque la presentación formal fue radicada el pasado 30 de julio por la víctima, una mujer de 29 años, en la Comisaría de la Mujer de esa ciudad. Según consta en el expediente judicial, la joven sufrió severas lesiones físicas y secuelas psicológicas tras ser agredida en la vivienda del acusado, con quien mantenía una relación afectiva desde hacía un año.

De acuerdo con el testimonio incorporado a la causa, el agresor —quien últimamente prestaba servicios en La Cruz— la atacó a golpes de puño, la vejo físicamente y luego la encañonó apuntándole a la cabeza con su arma reglamentaria.

Los exámenes practicados por el cuerpo médico forense corroboraron hematomas en diversas partes del cuerpo, escoriaciones y marcas compatibles con maniobras de ahorcamiento en la zona del cuello.

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La investigación penal se tramita en la Fiscalía de Santo Tomé, a cargo de Facundo Cabral, con la intervención del Juzgado de Instrucción liderado por Marina Durand, bajo la carátula de violencia de género, amenazas y tentativa de homicidio.

Restricción perimetral y sumario de Asuntos Internos

Tras la radicación de la denuncia, la Justicia dictó una medida cautelar de restricción perimetral de 200 metros a favor de la víctima e dispuso la detención inicial del imputado.

No obstante, conforme a lo informado por las autoridades judiciales, el sargento recuperó la libertad el pasado 4 de agosto mientras prosigue el proceso en su contra.

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Por su parte, la Jefatura de la Policía de Corrientes emitió un comunicado oficial ratificando el inicio de actuaciones judiciales y administrativas. La Dirección General de Asuntos Internos ordenó el pase del funcionario a la situación de revista de disponibilidad (pasiva) y abrió un sumario administrativo con el objetivo de establecer las responsabilidades institucionales y determinar la sanción definitiva dentro de la fuerza.