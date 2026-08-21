Quién es Hugo Daniel Froy, el nuevo fiscal federal de Paso de los Libres

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, tomó juramento a Hugo Daniel Froy como titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Paso de los Libres, provincia de Corrientes. El acto institucional se desarrolló en la sede de la Procuración General de la Nación, ubicada sobre la calle Teniente General Perón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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La designación de Froy se formalizó mediante el Decreto N° 629/2026 del Poder Ejecutivo Nacional, luego de obtener el correspondiente acuerdo en la Cámara de Senadores de la Nación y tras haber superado el concurso público de oposición y antecedentes N° 114. La cobertura de este despacho reviste carácter histórico para la región, ya que la titularidad del cargo se encontraba vacante desde el año 2016.

La ceremonia formal se llevó a cabo bajo los términos del artículo 54 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación, con la presencia de magistrados, funcionarios del fuero federal y familiares del jurante.

Tres décadas en la dependencia y el impacto del nuevo Código Procesal

Durante su exposición ante la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta, Hugo Daniel Froy hizo hincapié en sus más de tres décadas de servicio dentro de la institución. "Trabajo en esta Fiscalía hace 32 años, conozco a fondo su funcionamiento", afirmó el magistrado al repasar su recorrido profesional, que incluyó desempeñarse recientemente como Auxiliar Fiscal en audiencias orales, formalización de investigaciones e implementación de medidas coercitivas.

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En ese sentido, Froy ponderó la implementación del Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción: "Es una Fiscalía que a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código adquirió una relevancia importante. La experiencia de estos meses nos da una tranquilidad enorme porque es un sistema que facilita el trabajo, da salidas alternativas e independiza la atención para focalizarla en el crimen organizado y los procedimientos complejos".

Una jurisdicción estratégica con más de mil causas activas

Al analizar las características del territorio bajo su órbita, el fiscal remarcó la extensión de la jurisdicción, la cual abarca nueve departamentos de Corrientes y una población estable de 250.000 habitantes. "Desde el punto de vista territorial tiene una importancia estratégica por la frontera con la República Federativa del Brasil y la República Oriental del Uruguay, además de los pasos internacionales de Santo Tomé y Paso de los Libres", explicó, al fundamentar la complejidad de los expedientes vinculados al narcotráfico, contrabando y delitos económicos.

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Finalmente, precisó que la fiscalía cuenta actualmente con un trámite superior a las mil causas activas y ratificó su compromiso con "el trabajo en equipo, la calidad de gestión, el lenguaje claro y el mutuo respeto con los profesionales que ejercen la abogacía".