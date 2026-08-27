El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) oficializó el instructivo de acceso para su plataforma institucional Mi PAMI. Para iniciar el trámite, tenés que descargar la aplicación desde la tienda móvil de tu celular, ya sea con sistema operativo iOS o Android, o ingresar directamente desde la página web mi.pami.org.ar.

PAMI difundió pautas clave para prevenir estafas virtuales y detectar cuentas falsas

El proceso de alta exige completar de manera obligatoria los datos personales del titular, sin importar si tenías o no la herramienta instalada previamente. Debés ingresar el DNI, sexo según figura en la tarjeta, CUIL y el número de trámite de tu último documento. Este código de once dígitos que empieza con cero se encuentra en la parte frontal, debajo del DNI, o en el reverso inferior izquierdo de las versiones más antiguas.

Una vez validados los datos, el sistema te solicitará seleccionar una clave de acceso. El organismo recomendó elegir una contraseña segura, evitar la utilización de datos personales y no compartirla con terceros. Finalmente, tenés que ingresar tu número de celular para recibir un mensaje de texto con un código de cuatro dígitos que permite validar el teléfono para empezar a usar la aplicación.

Recuperación de la clave personal y resolución de errores frecuentes en el sistema

Para los casos en los que no recuerdes la clave de acceso, el procedimiento se realiza directamente desde la pantalla de inicio de sesión. Al seleccionar la opción “¿Olvidaste tu contraseña?”, tenés que seguir los pasos previstos para restablecerla. Para concretar este trámite, necesitás contar con tu número de CUIL y tener acceso a tu teléfono celular, donde el sistema te enviará un código para validar la identidad y crear una nueva contraseña.

Ante inconvenientes con la recepción del correo electrónico o el mensaje de texto de validación, se aconseja verificar que los datos ingresados estén bien escritos y chequear la carpeta de correo no deseado o spam. Si el mensaje no llega, podés solicitar nuevamente el código. En caso de que el error persista, tenés que comunicarte a través de los canales oficiales o ingresar al portal para realizar el reclamo formal.

PAMI: los tipos de afiliación y las condiciones fijadas para cada trámite

Si al intentar registrarte por primera vez la plataforma indica que ya existe un usuario vinculado a tu DNI, debés revisar que la información no contenga errores de tipeo. Si el problema continúa, tenés la alternativa de intentar recuperar la contraseña con la opción correspondiente. De no solucionarse, el afiliado debe contactarse con los canales de atención de PAMI o iniciar el reclamo en el sitio web.

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