El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) detalló las especificaciones sobre el funcionamiento de la receta electrónica para sus afiliados. A través del apartado "Recetas Electrónicas", tenés la opción de visualizar la totalidad de las prescripciones médicas, tanto aquellas que permanecen vigentes como las que integran el historial de prestaciones.

Credencial PAMI: cuáles son los formatos válidos y cómo usarlos

El sistema digital del organismo brinda la posibilidad de enviar estas órdenes de manera directa mediante la aplicación de mensajería WhatsApp. Esta herramienta facilita el envío de la información a familiares, personas a cargo o terceros que colaboren con el paciente en la gestión de sus tratamientos médicos cotidianos.

Plazos de vencimiento y modalidad de retiro en las farmacias

Cada receta emitida por los profesionales médicos dispone de un estado específico dentro de la plataforma digital que indica si el documento está activo o vencido. Las órdenes médicas cuentan con un plazo límite de 30 días para su utilización en la red de farmacias habilitadas a nivel nacional.

PAMI explicó las normas de entrega y renovación de pañales para sus afiliados

Para efectuar la retirada de los fármacos prescritos en el establecimiento farmacéutico, no resulta necesario descargar la receta ni imprimir el comprobante digital. Con la sola presentación de la credencial de la obra social ante el personal de la farmacia alcanza para acceder a los medicamentos prescritos por el profesional.

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