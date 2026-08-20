El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) detalló el funcionamiento del sistema de distribución de pañales para sus beneficiarios en todo el territorio nacional. La medida abarca las condiciones de solicitud, el cronograma de renovación de los documentos requeridos y la logística de entrega presencial.

PAMI: cómo hacer trámites web, consultar la cartilla médica y usar la aplicación

La entidad confirmó que cualquier afiliado a la obra social que cuente con la correspondiente indicación emitida por un profesional de la salud se encuentra habilitado para solicitar este insumo en el país. La provisión busca cubrir las demandas asistenciales del sector previsional mediante los canales de distribución vigentes.

Reglas de renovación de las Órdenes Médicas Electrónicas y entrega de unidades

Las normativas operativas del organismo establecieron diferencias en el esquema de validez de la Orden Médica Electrónica (OME) según la fecha en que fue gestionada por los profesionales. El trámite de actualización resulta indispensable para mantener el flujo regular de las entregas.

Para las OME emitidas o renovadas a partir del 1° de marzo de 2026, los beneficiarios deberán efectuar la renovación cada 90 días o tres meses. Para cumplir con el requisito, el titular tiene que pedirle a su médico de cabecera la emisión de un nuevo documento antes de que venza la prescripción anterior.

A quince meses de la orden judicial, el PAMI no cumple con la restitución de medicamentos

En el caso de las órdenes médicas generadas o extendidas con anterioridad al 1° de marzo de 2026, las mismas conservan su período de vigencia original hasta su vencimiento estipulado. Una vez que ese plazo expire y se tramite una nueva prescripción, la orden siguiente pasará a tener un tope de duración de 90 días.

En relación con el volumen de productos distribuidos, cada titular recibirá la misma cantidad de unidades que tenía autorizada para retirar previamente a través de las farmacias. Si el cuadro de salud del paciente requiere un volumen mayor de insumos, la institución exigirá una autorización especial para ampliar la cobertura.

Logística en domicilios, residencias y protocolo ante ausencias o reclamos

La modalidad de despacho domiciliario autoriza a cualquier persona mayor de 18 años a recibir el paquete en la vivienda registrada al momento de la llegada del transporte. Si en esa primera oportunidad no se encuentra nadie en el inmueble, la empresa distribuidora dejará una notificación y programará una segunda visita.

De persistir la imposibilidad de concretar el despacho en el segundo intento, el correo dejará un nuevo aviso con los datos del punto de retiro asignado. El beneficiario o su representante dispondrán de un plazo de 7 días corridos para ir a buscar los insumos a dicha sede.

PAMI difundió recomendaciones oficiales para prevenir estafas virtuales

Para quienes se alojan en residencias de larga estadía propias de PAMI, los pañales o apósitos son entregados en forma directa por la propia institución. Por el contrario, en los hogares que no pertenecen a la red pública, la mercadería se envía al domicilio declarado.

Los afiliados pueden modificar la dirección de entrega mediante la aplicación Mi PAMI, dentro del apartado "Mi Perfil". Al solicitar o renovar la OME, el médico de cabecera debe verificar que la dirección consignada en el sistema corresponda a la residencia habitual del paciente.

Si el beneficiario recibe elementos defectuosos o sufre la falta de entrega del producto, deberá radicar el reclamo por las vías oficiales del instituto. El proveedor comunicará los inconvenientes mediante los datos de contacto registrados, mientras que el recambio del material se completará en un lapso de hasta 7 días hábiles. Las denuncias y consultas se reciben las 24 horas en la línea telefónica 138 de PAMI Escucha y Responde.

GZ / lr