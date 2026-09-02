RDE: La Casa Rosada sube la apuesta por Malvinas y mira a Estados Unidos como actor clave

La decisión del presidente Javier Milei de realizar una cadena nacional para abordar la cuestión Malvinas abrió una fuerte expectativa política y diplomática. En +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, distintos analistas vincularon el anuncio con el acercamiento del Gobierno argentino a Estados Unidos y con recientes movimientos protagonizados por funcionarios de la administración de Donald Trump.

Alejandra Gallo destacó especialmente la coincidencia temporal entre las declaraciones provenientes de Washington y la decisión de la Casa Rosada de anticipar el mensaje presidencial. El interrogante central es si Milei anunciará alguna iniciativa concreta vinculada con el reclamo argentino de soberanía o si la cadena tendrá un carácter principalmente político.

Estados Unidos aparece en el centro de las especulaciones

Uno de los hechos señalados durante el análisis fue una cena reservada realizada en el marco del G20 y encabezada por Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense. Según se explicó, participaron representantes de apenas cinco países: Italia, Francia, Japón, Polonia y Argentina.

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Franco Lindner, periodista de Noticias, vinculó el creciente acercamiento con Washington con el asesor presidencial Santiago Caputo. “Todo lo que tenga que ver con Donald Trump y con Estados Unidos es terreno de Santiago Caputo”, afirmó.

El periodista sostuvo además que durante la campaña electoral se construyeron canales de diálogo paralelos con Washington. La posibilidad de que Estados Unidos desempeñe algún papel en la estrategia argentina sobre Malvinas comenzó así a instalarse como una de las hipótesis alrededor de la cadena nacional.

La SIDE y una creciente exposición

Otro dato que llamó la atención fue la presunta participación de la Secretaría de Inteligencia del Estado en la preparación del discurso. Claudio Mardones consideró que ese involucramiento se inscribe en un proceso más amplio de exposición del sistema de inteligencia.

“Estamos con un momento de hiper exposición del aparato de espionaje estatal desde hace un tiempo, que aparece como jugando un rol muy importante”, sostuvo. El periodista recordó que la estructura atravesó diferentes modificaciones durante la gestión de Milei y consideró relevante que ahora aparezca vinculada con un mensaje presidencial sobre política exterior.

“Si no hay nada concreto, va a caer en saco roto”

Los analistas coincidieron en que el Gobierno elevó considerablemente las expectativas al anunciar la cadena con varios días de anticipación. Para Mardones, “si el jueves no hay un anuncio acorde a las expectativas que está sembrando la Casa Rosada”, la estrategia puede terminar teniendo un efecto adverso.

Lindner fue todavía más directo: “Lo peligroso es la sobreactuación. Si no hay nada concreto para anunciar, la verdad que la cadena nacional va a caer en saco roto”. La advertencia apunta a la sensibilidad histórica de Malvinas y a la dificultad de instalar grandes expectativas alrededor de un tema sin acompañarlas luego con novedades sustanciales.

Sin embargo, el propio Lindner encontró una explicación comunicacional para la anticipación. “Es una manera de ganar la agenda mediática también. Estamos toda la semana hablando de esto, y es una decisión hábil”, señaló.

Milei y Villarruel: una coincidencia que permanece

Mardones incorporó además un aspecto llamativo dentro del enfrentamiento político entre Milei y Victoria Villarruel. Según explicó, ambos mantendrían una coincidencia histórica respecto del posible rol de Washington en el reclamo argentino.

“Tanto Victoria Villarruel como Javier Milei coinciden en un tema muy importante: Estados Unidos puede jugar un rol central y determinante en el reclamo argentino de soberanía de las Islas Malvinas”, afirmó.

La cadena nacional quedó así rodeada de interrogantes antes incluso de su emisión. La relación con Trump, el papel de Santiago Caputo, la participación atribuida a la SIDE y la posibilidad de una intervención estadounidense convierten al mensaje en una apuesta política de alto impacto, cuyo verdadero alcance dependerá de si Milei presenta finalmente una novedad concreta sobre Malvinas.