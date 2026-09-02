La figura de Myriam Bregman empieza a aparecer en conversaciones internas de sectores del kirchnerismo como una posible referencia para una parte del electorado opositor. Durante su programa en +Perfil, Tomás Rebord le aseguró al periodista Iván Schargrodsky que dirigentes importantes del espacio kirchnerista le manifestaron personalmente su interés por la referente del Frente de Izquierda.

“Yo me he juntado con dirigentes, primera línea, del kirchnerismo en particular, y me han dicho exactamente lo mismo”, afirmó el conductor. Y profundizó: “Asado mediante, discusión con persona top number one, top tier, política argentina, kirchnerismo, diciendo: ‘Es con la rusa’”.

Está creciendo Bregman

El debate comenzó cuando Schargrodsky planteó la posibilidad de que Bregman pueda captar votos de sectores tradicionalmente vinculados al kirchnerismo: “Está creciendo, miren, Bregman, porque tiene un discurso mucho más nítido y más claro”. La hipótesis del periodista es que ese crecimiento no necesariamente se produciría a costa del oficialismo, sino de figuras como Axel Kicillof o Cristina Kirchner. “No le va a sacar votos a esto, a una LLA, pero sí le puede sacar votos a un Kicillof o a una Cristina”, se sostuvo durante la conversación.

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También mencionó la posibilidad de que una parte del electorado kirchnerista encuentre actualmente mayor identificación con el discurso de Bregman. “Yo hoy veo a un sector del kirchnerismo más cerca de esta expresión electoral”, afirmó uno de los participantes.

La postura de Bregman sobre Cristina Kirchner

Durante el programa se reprodujo una intervención de Bregman en la que fue consultada sobre la situación judicial de Cristina Kirchner. “Yo no tengo nada que ver con Cristina Kirchner”, aclaró la dirigente de izquierda, aunque inmediatamente expresó su rechazo a la condena.

“Lo que sí sé es que está injustamente presa. Y yo lo digo mucho más claro que muchos de su espacio político”, afirmó Bregman. También recordó que, junto a Nicolás del Caño y Christian Castillo, realizaron una manifestación política en rechazo a la condena de la expresidenta.

Esa posición aparece como uno de los puntos que podría acercarla a determinados sectores de votantes kirchneristas. No implica una convergencia orgánica entre el peronismo y el Frente de Izquierda, pero sí muestra coincidencias frente a determinados conflictos políticos.

Rebord consideró que el acercamiento electoral entre ambos espacios resulta difícil de transformar en una alianza política concreta. “Para mí en la política es completamente impracticable”, sostuvo al marcar las diferencias ideológicas entre el trotskismo y el peronismo.

Sin embargo, reconoció que el crecimiento de Bregman ya es observado dentro de la dirigencia. “Yo creo que el fenómeno existe. El fenómeno existe porque lo reflejan”, aseguró, y agregó que los datos de encuestas que recibe muestran que la dirigente “aparece, aparece, aparece”.

El conductor insistió en que no se trata únicamente de una especulación televisiva. “Dirigentes del peronismo están debatiendo, porque me consta, que dicen lo mismo que estás diciendo vos”, remarcó.

Una alianza difícil, pero un liderazgo que empieza a pesar

Dentro del debate también apareció la posibilidad de una fórmula electoral que incorpore a Bregman junto a algún candidato proveniente del peronismo. La propuesta fue presentada como una hipótesis matemática para sumar electorados, aunque Rebord cuestionó que ambos espacios puedan construir una plataforma de gobierno común. "Creo que es impracticable de los dos lados", sentenció.

Sin embargo, Iván Yabroski consideró que la posibilidad no debería descartarse completamente. “Lo veo improbable, no lo veo imposible”, afirmó, al recordar que en la política argentina alianzas entre sectores históricamente enfrentados ya se produjeron cuando apareció un adversario común.

Por ahora Bregman empieza a ser observada por sectores del kirchnerismo como una dirigente capaz de representar parte de su electorado, al punto de que, según Rebord, algunos dirigentes de primera línea ya sintetizan esa posibilidad en una frase: “Es con la rusa”.

Esta nota es una trascripción hecha en base al programa de Tomás Rebord trasmitido por la pantalla de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.