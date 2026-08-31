Murió Miguel Zavaleta, líder de Suéter y figura del rock nacional de los ochenta

Este lunes 31 de agosto por la mañana se conoció la noticia del fallecimiento de Miguel Zavaleta, una voz ligada a la banda Suéter y su “Amanece en la ruta”, “Extraño ser”, “Él anda diciendo”. El músico de 71 años tenía cáncer.

La noticia del fallecimiento comenzó a circular entre amigos y músicos que habían acompañado de cerca sus últimos días. Uno de los primeros en despedir a Zavaleta a través de sus redes sociales fue el periodista Sergio Marchi, que escribió: “Se fue tranquilo, pero a regañadientes, porque quería vencer a ese cáncer cruel”.

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Miguel Zavaleta nació en febrero de 1955 y antes de convertirse en el líder de Suéter formó parte de Bubu, una experiencia vinculada al circuito under de finales de los años setenta.

En 1981 Zavaleta asumió el liderazgo de Sueter como cantante y tecladista y compartió la primera formación con Gustavo Donés en bajo, Juan del Barrio en teclados y Jorge Minissale en guitarra. En aquel entonces otras bandas de su entorno eran Los Abuelos de la Nada, Los Twist, Virus, Soda Stereo, Patricio Rey y sus redonditos de ricota y Zas.

Tras la guerra de Malvinas, las radios comenzaron a pasar canciones en castellano, que previamente eran dejadas de lado, Zavaleta recordaría aquel momento como una oportunidad inesperada. “Comenzamos en un momento lamentable por la Guerra de Malvinas y en el cual no se podía escuchar música de afuera. En las radios, a los musicalizadores les pedían que buscaran artistas argentinos en los archivos sonoros. Se dieron vuelta y aceptaron a los músicos locales”, había contado Miguel en una charla con La Viola en 2024.

En 1983 Suéter se presentó en el estadio de Obras Sanitarias y debutó en la banda Fabián Quintiero, a quien Zavaleta llamó “Von Quintiero", quien luego tocaría con Soda Stereo Charly García y a Ratones Paranoicos, entre otros proyectos.

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Con su segundo disco de 1984, llegó uno de sus temas más recordados: “Amanece en la ruta”. “Si bien también escribí historias de amor o de problemas internos, vengo de una generación que escribía historias fantásticas, algo que ya se ha perdido. Por otro lado, es cierto que ‘Amanece en la ruta’ tiene pasajes lisérgicos. Sin embargo, es una historia muy literal. Es alguien que ve su propia muerte y cuando se da cuenta ya está camino a otra dimensión. Obviamente, no lo viví. Está basada en el sentido de entrar a lo desconocido y lo misterioso. Es un mensaje que también está en canciones de Spinetta o en ‘The Lamia’, de Peter Gabriel”, recordó Zavaleta en 2018 a La Nación.

La última etapa: volver a Suéter y reversionar los clásicos

En 2024, Miguel Zavaleta volvió a poner a Suéter en el centro de la escena junto a Jorge Minissale, uno de los integrantes de la formación original. El regreso quedó registrado en La reserva moral de Occidente, un álbum que reunió nuevas versiones de doce clásicos de la banda y contó con una extensa lista de invitados, entre ellos Hilda Lizarazu, Nahuel Pennisi, Rubén Rada, Daniel Melingo, Marcelo Moura, Leo García, Javier Malosetti, Julián Kartun y Juan “Pollo” Raffo.

El disco, producido artísticamente por Zavaleta y Minissale y grabado en los estudios Romaphonic de Buenos Aires, permitió recuperar canciones fundamentales del repertorio de Suéter desde una nueva perspectiva.

Con ese trabajo, Zavaleta volvió a encontrarse con canciones que habían marcado el rock argentino de los años 80 y con una generación de músicos que, desde diferentes escenas y épocas, reconoció la influencia de Suéter. La presentación del álbum durante 2024 marcó también una de sus últimas etapas públicas al frente del grupo.

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