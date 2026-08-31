El invierno climatológico cierra en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con una marcada inestabilidad que dará paso a una nueva irrupción de aire polar. Tras un fin de semana con marcas primaverales que superaron los 20 °C, el escenario meteorológico cambiará radicalmente durante los próximos días, combinando lluvias, vientos intensos y un fuerte descenso térmico que alcanzará su punto crítico hacia el final del período.

La transición hacia el clima invernal comenzó este lunes 31 de agosto, último día del invierno desde el punto de vista meteorológico. La jornada se presentó con nubosidad variable y precipitaciones débiles y aisladas en Capital Federal y el norte de la provincia de Buenos Aires, motivadas por perturbaciones atmosféricas en altura.

Transición invierno-primavera: frente fríos y lluvias de variada intensidad en el AMBA

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Para el martes 1 de septiembre se anticipa una breve pausa en las precipitaciones, perfilándose como la jornada más estable de la primera mitad de la semana. El cielo permanecerá parcialmente nublado, con temperaturas estimadas entre 10 °C y 18 °C. Durante las primeras horas de la mañana, la formación de neblinas y nieblas matinales podría reducir significativamente la visibilidad en los principales accesos a la Capital Federal.

El ambiente tornará más templado e inestable a partir del miércoles 2 de septiembre, cuando el viento del sector norte empuje los termómetros hasta un pico máximo de 22 °C. Sin embargo, la proximidad de un frente frío alterará las condiciones hacia la noche. Según la proyección detallada por Meteored Argentina, se prevé el desarrollo de lluvias y tormentas aisladas.

El proceso de inestabilidad se extenderá hasta la madrugada y las primeras horas del jueves 3 de septiembre. Con el correr del día, el tiempo tenderá a mejorar de forma progresiva a medida que la nubosidad disminuya. La jornada registrará marcas entre 13 °C y 18 °C, pero estará marcada por vientos del sudoeste con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, marcando el inicio de la rotación de aire fresco.

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A partir del viernes 4 de septiembre, el sol volverá a ser el principal protagonista de la jornada sobre el centro del país. Aunque las tardes mantendrán un rango razonablemente templado de 17 °C, las mañanas volverán a registrar temperaturas frías, con un registro mínimo previsto de 7 °C en el área urbana y una sensación térmica de 5 °C producto del viento remanente.

Las condiciones más desapacibles se concentrarán durante el sábado 5 de septiembre. Se espera un amanecer con apenas 5 °C en la Ciudad de Buenos Aires, pero con una sensación térmica de 2 a 3 °C por el efecto de vientos del sector sur que registrarán ráfagas superiores a los 40 km/h. La máxima no superará los 13 °C en una tarde con nubosidad variable.

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El día más helado del evento meteorológico será indefectiblemente el domingo 6 de septiembre. Durante esa jornada, la intensidad del viento sur disminuirá sensiblemente, favoreciendo un ambiente soleado pero sumamente frío. La Ciudad de Buenos Aires registrará la temperatura mínima más baja de toda la semana, con una marca real de 3 °C, mientras que en diversos sectores del conurbano bonaerense se prevén registros bajo cero y heladas tardías.

Durante la tarde del domingo, la rotación paulatina del viento hacia el sector noreste permitirá un leve repunte de los termómetros, fijando temperaturas máximas de entre 12 y 13 °C. Las proyecciones de Meteored Argentina confirman así que la primera semana de septiembre consolidará el regreso del frío de características invernales a toda la franja central del territorio nacional.