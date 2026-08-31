El AMBA ingresa en una etapa clave de inestabilidad climática sobre el cierre del invierno marcada por el fin de agosto y el inicio del período de transición hacia la primavera. Tras jornadas con una marcada fluctuación térmica y mañanas frías, los modelos de predicción meteorológica evidencian un cambio en la dinámica atmosférica que traerá aparejadas lluvias y un inminente ingreso de aire frío sobre la región pampeana.

Los mapas de inestabilidad del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de las principales plataformas meteorológicas indican una mayor probabilidad de desarrollos tormentosos hacia las primeras semanas de la estación primaveral.

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Si bien los últimos días de agosto se caracterizaron por intervalos de relativa calma y amontonamiento de humedad, los frentes de inestabilidad retornarán con el clásico pulso primaveral.

Transición invierno-primavera: frente fríos y lluvias de variada intensidad en el AMBA

El escenario meteorológico actual responde al avance de frentes fríos desde el sector sur, que impactan sobre la masa de aire más templada y húmeda que comienza a instalarse de forma progresiva.

Masa de aire húmedo, frentes fríos y lluvias de variada intensidad, cierre del invierno en el AMBA

Sobre este comportamiento en la franja central del país, Cindy Fernández, comunicadora meteorológica e integrante del SMN, explicó que “durante la transición estacional, los ingresos de aire húmedo desde el norte se vuelven más frecuentes y, al chocar con los frentes fríos que aún suben desde la Patagonia, genera episodios de lluvias de variada intensidad”.

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Además, Fernández señaló: “No debemos enfocarlo como un evento aislado, sino como la activación paulatina del patrón primaveral en la región central”.

Sistema frontal y el último período de frío antes de la primavera

El alivio térmico momentáneo, con máximas que alcanzaron picos agradables durante la tarde, no representa el retiro definitivo del frío. Se anticipa que un nuevo sistema frontal provocará un brusco descenso de los registros en la masa continental, afectando con mayor fuerza a las zonas periféricas del conurbano bonaerense (Suroeste y Oeste del AMBA).

Posibles precipitaciones en el centro del país

La amplitud térmica continuará siendo un factor determinante durante las próximas semanas. Se proyecta que las mínimas vuelvan a valores por debajo de los dos dígitos en las madrugadas, acompañadas por ráfagas de viento del sector sur/sudeste.

PM/ff