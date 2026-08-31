El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este lunes 31 de agosto de 2026 una jornada estable y sin probabilidad de precipitaciones en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Tras el paso de la inestabilidad reciente, las condiciones meteorológicas comienzan a recuperarse con un ambiente agradable.

El inicio de la semana laboral estará signado por el paulatino ascenso de las marcas térmicas, ofreciendo una tarde ideal para realizar actividades al aire libre con cielos que irán de algo a parcialmente nublados.

Clima en CABA y AMBA: temperatura y pronóstico para hoy

Durante las primeras horas de la mañana, se registrará una mínima de 11°C, acompañada por vientos leves a moderados provenientes del sector este-noreste. La sensación térmica matutina se mantendrá fresca pero agradable, apta para salir con abrigo liviano.

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Clima lunes 31 de agosto

Con el correr de las horas, la masa de aire templado consolidará un incremento térmico significativo en toda la región metropolitana. Hacia la tarde, se espera alcanzar una máxima de 19°C, marcando una brecha agradable respecto a los días fríos precedentes.

El viento se mantendrá soplando desde el sector este con velocidades estimadas entre 10 y 25 km/h, sin ráfagas de peligro pero aportando algo de humedad sobre la franja costera del Río de la Plata. En zonas del GBA alejadas del centro porteño, las marcas mínimas podrían ser un par de grados inferiores, aunque las máximas serán parejas.

Alerta en el AMBA: anuncian el regreso del aire frío polar y riesgo de heladas hacia el próximo fin de semana

Para el cierre del día y la llegada de la noche, la temperatura descenderá progresivamente hacia los 13°C, bajo un cielo con nubosidad variable pero con nula probabilidad de lluvia.

Alertas y pronóstico extendido para los próximos días

Respecto al Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional, no se registran alertas meteorológicas vigentes para el área metropolitana ni para la mayor parte de la provincia de Buenos Aires. El mapa nacional se presenta estable en el centro del país.

Para la tendencia de la semana, la evolución meteorológica mantendrá una marcha firme hacia días aún más templados. El martes 1 de septiembre continuará la estabilidad con marcas entre los 9°C de mínima y 18°C de máxima bajo cielo parcialmente nublado.

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El pico de calidez se sentirá el miércoles 2, con registros que tocarán los 21°C en horas de la tarde, configurando un verdadero veranito adelantado en plena transición hacia septiembre.

A partir del jueves 3 y camino al fin de semana, el panorama comenzará a cambiar. Se anticipa la rotación del viento hacia el sector sur, lo que derivará en un posterior descenso de la temperatura hacia el sábado 4 y domingo 5, marcando el retorno de condiciones más frescas.