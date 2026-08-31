El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su pronóstico climático trimestral para la primavera 2026 y anticipó cómo podrían comportarse las temperaturas y las lluvias en todo el país durante septiembre, octubre y noviembre. El informe contempla una mayor probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal en varias regiones y registros térmicos inferiores a los habituales en sectores del centro y sur del país.

El escenario está condicionado por el desarrollo de El Niño, un fenómeno que se origina en el océano Pacífico ecuatorial y modifica los patrones atmosféricos a escala global. En Argentina, su influencia suele ser particularmente relevante sobre el Litoral y el noreste, donde puede aumentar la frecuencia de precipitaciones intensas.

Para la provincia de Buenos Aires, el SMN proyecta una mayor probabilidad de temperaturas inferiores a las habituales durante el trimestre, mientras que las precipitaciones se ubican entre las categorías normal y superior a la normal. El AMBA también queda incluido dentro de una primavera con una tendencia más húmeda respecto de los valores históricos.

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La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó además que El Niño continúa intensificándose y que se espera que alcance una intensidad fuerte durante el período agosto-octubre de 2026. El organismo advierte que el fenómeno puede generar cambios importantes en las temperaturas y en la distribución de las lluvias, aunque sus efectos varían según cada región.

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Cómo serán las temperaturas durante la primavera en Argentina

El mapa de temperatura media elaborado por el SMN muestra una división marcada entre el norte y el centro-sur del país. Para gran parte del norte argentino se espera una mayor probabilidad de registros normales o superiores a lo normal durante septiembre, octubre y noviembre.

La categoría normal o superior a la normal abarca prácticamente todo el norte del territorio. En esta zona, por lo tanto, existe una mayor posibilidad de que las temperaturas medias del trimestre se ubiquen dentro de los valores habituales o ligeramente por encima de ellos.

En cambio, el escenario es diferente para Buenos Aires, La Pampa y gran parte de Cuyo, donde el SMN señala una mayor probabilidad de temperaturas inferiores a la normal. La misma tendencia alcanza a sectores de Córdoba, el sudoeste de Santa Fe y el centro-norte de la Patagonia.

En la provincia de Buenos Aires, la señal del pronóstico apunta a una primavera con temperaturas medias por debajo de los valores históricos. Las probabilidades mencionadas para la región se ubican aproximadamente entre el 40% y el 55%, según el sector considerado.

La Pampa, Mendoza y La Rioja también presentan una señal de mayor probabilidad de temperaturas inferiores a las habituales. En una segunda franja aparecen Chubut, Río Negro, Neuquén y Córdoba, donde la probabilidad de esa categoría llega hasta alrededor del 45%.

El sur del Litoral y buena parte de la Patagonia se encuentran en una categoría diferente, con mayor probabilidad de temperaturas dentro de los valores normales. Corrientes, Tierra del Fuego y gran parte de Santa Cruz aparecen dentro de este escenario.

El SMN aclara que las categorías utilizadas en el mapa no representan valores exactos. Para la temperatura, el rango considerado normal comprende aproximadamente medio grado por encima o por debajo del promedio histórico de cada región.

Por eso, que una zona aparezca en la categoría inferior a la normal no significa que no pueda registrar jornadas cálidas o períodos de temperaturas elevadas. El pronóstico representa el comportamiento promedio esperado para los tres meses y no permite anticipar la duración ni la intensidad de cada evento meteorológico.

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Qué regiones tendrán más lluvias durante septiembre, octubre y noviembre

El pronóstico de precipitaciones presenta diferencias según la región. El SMN identifica al norte del Litoral y el oeste de Cuyo como las áreas con mayores probabilidades de registrar acumulados superiores a los valores normales durante la primavera. La misma categoría alcanza a La Pampa, el sudoeste de Buenos Aires y el noreste de la Patagonia.

En Buenos Aires, el escenario combina condiciones normales y superiores a lo normal, con una señal más marcada hacia el sudoeste, donde las probabilidades de superar los registros habituales rondan entre el 40% y el 50%. Para la Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Neuquén y sectores del oeste de Río Negro y Chubut, las chances de precipitaciones más intensas llegan hasta el 45%.

El norte del Litoral presenta una señal más definida. Misiones y Corrientes se encuentran entre las provincias con mayores probabilidades de lluvias superiores a lo normal, mientras que sectores de Formosa, Chaco y Santa Fe también muestran una tendencia hacia acumulados elevados.

En el oeste de Cuyo, Mendoza y San Juan aparecen entre las zonas con mayores anomalías previstas. El dato adquiere relevancia para una región donde buena parte de los aportes hídricos dependen de las nevadas y que atraviesa un déficit hídrico de larga duración.

La tendencia hacia mayores precipitaciones también alcanza a La Pampa, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, con probabilidades de hasta el 50% en algunos sectores. El noreste de la Patagonia queda dentro de la categoría superior a la normal, mientras que otras áreas patagónicas presentan condiciones diferentes.

El escenario cambia en otras regiones del país. El SMN prevé precipitaciones dentro de los valores normales para el centro-oeste de Formosa y Chaco, el este de Salta y Santiago del Estero. En el NOA, el sudoeste de Santa Cruz, Tierra del Fuego y otros sectores del extremo sur aparece una mayor probabilidad de registros normales o inferiores a lo normal. La señal incluye a Jujuy, sectores de Salta, Catamarca, Tucumán y La Rioja.

El SMN aclara que una categoría superior a la normal no significa que vaya a llover por encima del promedio durante todo el trimestre. El pronóstico representa condiciones medias y no permite anticipar la frecuencia, duración o intensidad de cada episodio. Por eso, el organismo recomienda consultar los pronósticos diarios, la perspectiva semanal y el sistema de alerta temprana.

La influencia de El Niño ayuda a explicar el escenario. Durante su fase cálida, el fenómeno puede incrementar la humedad disponible y modificar los patrones de precipitación en Argentina, con efectos particularmente marcados sobre el Litoral y el noreste. La OMM prevé además condiciones más húmedas de lo normal en el sudeste de Sudamérica durante agosto-octubre, en coincidencia con la intensificación del episodio.

RV/ff