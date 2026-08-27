RDC: preocupación por el arrase de un tornado en Francia donde “el pueblo de Pomas parece que ha sido bombardeado”

El periodista, Juan Francia, en un nuevo segmento de Ronda de Corresponsales por +Perfil, comentó que un tornado azotó el pueblo de Pomas, en el sur de Francia, provocando importantes daños materiales y dejando al menos 20 personas heridas.

Juan Francia explicó que estos fenómenos están vinculados con transformaciones ambientales que podrían repetirse con mayor frecuencia. En ese sentido, señaló: “Son fenómenos que seguramente se van a repetir”.

A qué se debe el fenómeno que azotó el pueblo de Pomas

También relacionó el fenómeno ocurrido en Pomas con otros episodios recientes registrados en Europa. Sobre un deslave ocurrido en Suiza, explicó: “Con el derretimiento, el deshielo, a partir de este fenómeno del calentamiento climático que estamos viviendo, se produce el derretimiento de glaciares en las altas montañas”.

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Según detalló, ese proceso puede desencadenar grandes desplazamientos de tierra: “Que provocan, digamos, estos deslaves, desmoronamientos de barro, que como un tsunami, digamos, arrasan con todo lo que encuentran a su paso”.

Francia destacó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil, además, la importancia de los sistemas de monitoreo y prevención. En el caso suizo, sostuvo que las autoridades “van monitoreando constantemente todas estas situaciones” y pudieron evacuar a los habitantes de las zonas que iban a ser afectadas, evitando víctimas.

En cuanto al tornado francés, precisó que se produjo alrededor de las cinco de la tarde del lunes y que afectó a “las dos terceras partes de las viviendas del pueblo”.

La magnitud de los destrozos fue considerable. Según describió, “el pueblo de Pomas, digamos, es un pueblo que parece que ha sido bombardeado”, mientras que “la destrucción es importante”.

Las autoridades francesas confirmaron que no hubo muertes pero si hubo heridos

El periodista también remarcó que, “no hay muertes, hay heridos, hay 20 heridos, que están hospitalizados, no son graves, pero están hospitalizados”.

Los techos fueron una de las partes más afectadas. En este sentido, describió que, “por todas partes se ven tejas” y que hay “casas, digamos, como si hubieran recibido un bombardeo”.

A su vez, señaló que el tornado fue especialmente inesperado porque no se trata de un fenómeno habitual en esa zona. Según explicó, “no es una región donde se produzcan este tipo de fenómenos meteorológicos, habitualmente”.