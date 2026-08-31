Karina Milei pisa fuerte en CABA y la pelea con Jorge Macri amenaza con complicar el acuerdo entre LLA y el PRO

La semana política arranca con la disputa entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO por el futuro electoral de la Ciudad de Buenos Aires nuevamente en primer plano. El legislador porteño libertario Juan Pablo Arenaza aseguró que su espacio está “preparado para gobernar” el distrito, en una declaración que vuelve a tensar la interna y compromete los acuerdos y las mesas de negociación a nivel nacional entre las fuerzas lideradas por los hermanos Milei y el expresidente Mauricio Macri.

La disputa porteña se da mientras las negociaciones entre La Libertad Avanza y el PRO avanzan a nivel nacional. El oficialismo libertario busca competir con un candidato propio en el distrito, mientras el macrismo ratificó a Jorge Macri como su candidato para buscar la reelección. El principal punto de conflicto pasa por quién encabezaría una eventual boleta común y qué espacio tendría el control político del armado porteño.

En ese escenario, Karina Milei tomó un rol central en la estrategia de LLA en CABA. El viernes 28 de agosto, la secretaria general de la Presidencia recorrió el barrio de Belgrano junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la jefa del bloque libertario en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez. Los tres visitaron Vía Viva, el desarrollo comercial y urbano ubicado bajo el Viaducto Mitre, en una actividad que combinó la agenda de gestión con una fuerte señal política en territorio porteño.

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Ramírez es una de las principales referentes de La Libertad Avanza en la Ciudad y una dirigente de máxima confianza de Karina Milei. Desde ese lugar, cuestionó la posibilidad de que un eventual acuerdo termine con el PRO imponiendo las condiciones en el distrito y dejó planteada la necesidad de que los macristas acompañen el programa libertario.

Karina Milei y Pilar Ramírez

Del otro lado de la negociación aparece Jorge Macri, quien pretende conservar el control del distrito y volvió a marcar diferencias con la Casa Rosada al defender la continuidad de las PASO, justamente cuando el Gobierno nacional busca avanzar con su eliminación dentro de la reforma política.

La discusión por las primarias no es un tema menor. Para Jorge Macri, las PASO funcionan como una herramienta para resolver las internas partidarias “de cara a la sociedad”. Su defensa del mecanismo volvió a exponer las diferencias con La Libertad Avanza, que impulsa su eliminación y pretende que la definición de candidaturas no quede atada a una competencia interna.

Una encuesta muestra el dato que pone un límite a la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO para 2027

Pero detrás de la discusión institucional aparece una disputa mucho más concreta. LLA quiere disputar el poder territorial del PRO en CABA, mientras que el macrismo no está dispuesto a ceder la conducción de un distrito que considera propio. El problema para el acuerdo pasa, en buena medida, por quién encabezaría una eventual boleta conjunta y qué espacio tendría el control político de la campaña.

En el oficialismo libertario tampoco esconden sus ambiciones. La declaración de Juan Pablo Arenaza volvió a ponerlo en palabras y funcionó como una señal de que LLA no piensa limitarse a acompañar al PRO en la Ciudad.

La mesa nacional que convive con la pelea porteña

La paradoja es que mientras Karina Milei y Jorge Macri profundizan sus diferencias en CABA, las conducciones nacionales de ambos espacios mantienen abierta una mesa de negociación. Allí participan dirigentes con peso propio dentro de cada estructura y que responden a los principales armadores de ambos sectores.

Por La Libertad Avanza participan Diego Santilli, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, mientras que por el PRO se sientan Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, uno de los dirigentes más cercanos a Mauricio Macri. Las conversaciones apuntan a avanzar en un esquema electoral común para distintos distritos, aunque CABA quedó afuera de las definiciones más concretas.

Reunión La Libertad Avanza y el PRO

Las reuniones muestran que el diálogo entre las estructuras nacionales continúa pese a las diferencias. El objetivo es evitar una competencia entre ambos espacios en la mayor cantidad posible de distritos, pero la negociación todavía tiene varios puntos abiertos, entre ellos el reparto de candidaturas y la estrategia electoral para 2027.

En ese esquema, Diego Santilli ocupa un lugar particular. El dirigente del PRO participa de las conversaciones nacionales mientras aparece cada vez más cerca de la estructura libertaria en CABA. Su presencia junto a Karina Milei y Pilar Ramírez en las recorridas porteñas fue leída como una señal de acercamiento y como parte del armado que LLA busca consolidar en el distrito.

El movimiento también expone las diferencias dentro del propio PRO. Mientras Mauricio Macri habilitó la negociación con Milei y sus principales dirigentes participan de las mesas, otros referentes buscan preservar una identidad propia y rechazan una alianza electoral con el oficialismo.

Macri-Milei: la negociación avanza con desconfianza distrito por distrito

El caso más visible es el de Hernán Lacunza, quien ratificó su intención de competir por la Presidencia en 2027 y pidió que el PRO se presente separado de La Libertad Avanza. El exministro también defendió las PASO y cuestionó la posibilidad de que las candidaturas sean definidas exclusivamente a través de acuerdos entre las cúpulas partidarias.

La posición de Lacunza agrega presión sobre Mauricio Macri, que debe administrar una negociación con el Gobierno nacional mientras intenta evitar que el PRO pierda identidad propia. La discusión ya no pasa solamente por si habrá alianza, sino también por qué lugar ocupará el partido dentro de un eventual armado electoral liderado por Milei.

Por ahora, las dos estrategias conviven. Karina Milei avanza con su armado territorial en CABA y busca instalar nombres propios, mientras la conducción nacional de LLA negocia con el PRO un acuerdo más amplio. Del otro lado, Jorge Macri mantiene su candidatura y el macrismo intenta conservar el control político de la Ciudad.

RG