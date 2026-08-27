Cumbre LLA-PRO en Casa Rosada: avanzan por un acuerdo nacional y analizan 17 distritos

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibió este jueves en su oficina de la planta baja de la Casa Rosada a Cristian Ritondo y Diego De Andreis, junto con Martín Menem y Lule Menem. Se trató del segundo encuentro entre dirigentes de La Libertad Avanza y el PRO, en el marco de las conversaciones para avanzar en una alianza electoral.

Ritondo y De Andreis ingresaron a la sede de Gobierno a las 16.57 y permanecieron allí durante aproximadamente dos horas. Al finalizar la reunión, ambos confirmaron que buscan alcanzar un acuerdo “en todo el país” con el Gobierno.

Durante el encuentro, los dirigentes realizaron un punteo de 17 distritos que actualmente no son administrados ni por LLA ni por el PRO, con el objetivo de evaluar dónde podría avanzar un acuerdo entre ambos espacios.

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También hubo satisfacción por la sesión de ayer en la Cámara de Diputados y la sanción de las dos leyes económicas. Santilli realizó, además, un repaso de los principales datos económicos: el crecimiento, la inflación en descenso y la reactivación de los créditos hipotecarios anunciados ayer por el ministro de Economía, Luis Caputo.

En términos políticos, el encuentro estuvo atravesado por una suerte de “poroteo” de provincias y distritos donde podría avanzar un acuerdo entre el espacio violeta y el amarillo. La instrucción que recibió la delegación del PRO de Mauricio Macri fue avanzar en las conversaciones para construir un entendimiento electoral.

Sin embargo, según fuentes oficiales, se decidió evitar, por ahora, comenzar a diagramar los distritos del PRO, tanto a nivel provincial como municipal.

La decisión se tomó luego del reciente episodio protagonizado por Sebastián Pareja, quien lanzó a un exjugador de River como candidato en Zárate, distrito gobernado por el intendente del PRO Marcelo Matzkin, cercano a Ritondo.

El encuentro de este jueves ratificó así la intención de construir una alianza entre LLA y PRO en todo el país, aunque el armado concreto de los distritos todavía permanece en una segunda etapa.

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