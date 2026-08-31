Los dólares de los hermanos Milei: cuánto declaró Javier y cómo evolucionó el patrimonio de Karina

Las nuevas declaraciones juradas de Javier y Karina Milei mostraron dos evoluciones patrimoniales diferentes. Mientras el Presidente prácticamente mantuvo sin cambios la cantidad de dólares declarados durante 2025, su hermana registró un fuerte incremento nominal de su patrimonio, explicado principalmente por la nueva valuación de un inmueble. Las presentaciones corresponden al ejercicio 2025 y fueron realizadas ante la Oficina Anticorrupción.

En el caso de Javier Milei, el stock de dólares prácticamente no se modificó. Al cierre del ejercicio declaró US$20.000 en efectivo y US$65.562 depositados en una caja de ahorro, un total de US$85.562.

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La comparación con el comienzo de 2025 mostró que no hubo una acumulación significativa de divisas. En ese momento, Milei había declarado US$20.000 en efectivo y US$65.542 en la misma cuenta bancaria. La diferencia durante todo el ejercicio fue, por lo tanto, de apenas US$20.

La variación apareció cuando esos dólares se convirtieron a pesos para confeccionar la declaración jurada. Las tenencias en moneda estadounidense pasaron de una valuación cercana a $88 millones al inicio del año a unos $123,7 millones al cierre. El incremento respondió fundamentalmente al tipo de cambio utilizado para expresar los activos en moneda nacional y no a una compra sustancial de dólares.

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La misma diferencia se observó al medir todo el patrimonio presidencial en moneda estadounidense. Los $206 millones declarados al cierre de 2024 equivalían a unos US$194.000, mientras que los $295,2 millones informados al finalizar 2025 representaban aproximadamente US$199.000 al tipo de cambio oficial. En pesos, el aumento fue del 43,3%. En dólares, la variación fue mucho menor.

El caso de Karina Milei

La evolución de Karina Milei fue diferente. La secretaria general de la Presidencia declaró un patrimonio de $35,3 millones al cierre de 2025, frente a los $11,4 millones informados al comienzo del ejercicio. El incremento nominal fue de aproximadamente $23,9 millones, equivalente al 210%.

El principal factor detrás de ese salto fue un inmueble que ya formaba parte de su patrimonio. Se trató de un departamento con cochera en Vicente López, de unos 150 metros cuadrados, cuya valuación declarada pasó de $3,99 millones a $28,16 millones. La propiedad, que figura como casa habitación, había ingresado a su patrimonio en 2011.

La diferencia superó los $24 millones y explicó prácticamente todo el crecimiento patrimonial registrado durante el año. Además, Karina informó $500.000 en efectivo, una caja de ahorro con $2.039.503 y una cuenta en un proveedor de servicios de pago, o billetera virtual, con $3.852.216.

A diferencia de lo que ocurre con su hermano, la tenencia de dólares de Karina Milei fue prácticamente nula. Al cierre de 2025 declaró US$76,69, equivalentes a $110.893,74 según la valuación utilizada en la presentación.

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La secretaria general también registró deudas por $969.471, frente a los $841.961 declarados en el ejercicio anterior. De esta manera, el fuerte crecimiento de sus activos estuvo concentrado principalmente en la revaluación del inmueble de Vicente López y no en una acumulación de dinero en efectivo o dólares.

La comparación entre ambos hermanos permitió identificar dos fenómenos distintos. Javier Milei mantuvo prácticamente intacta su posición en dólares, mientras que el patrimonio declarado de Karina Milei creció fuertemente por la revaluación de un inmueble.

En ambos casos, el aumento expresado en pesos debe leerse con cautela. Las declaraciones juradas utilizan criterios de valuación patrimonial que no necesariamente coinciden con el precio de mercado de los bienes, por lo que una suba en el valor declarado no implica necesariamente una ganancia o una incorporación de activos por ese monto.

El dato más preciso sobre los dólares de Javier Milei, entonces, es que terminó 2025 con US$85.562 y apenas US$20 más en su cuenta que al comienzo del ejercicio. En el caso de Karina, la cifra fue considerablemente menor, con US$76,69 declarados al cierre del año. El resto del crecimiento patrimonial de ambos estuvo principalmente vinculado con la actualización del valor de activos que ya poseían.