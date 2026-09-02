En RDI se anticipó que los ex combatientes de Malvinas realizarán una denuncia penal contra Milei: “Están renunciando a la soberanía”

El ex combatiente de Malvinas y periodista, Gustavo Pirich, estuvo presente en la mesa de Ronda de Investigación por +Perfil y cuestionó la política del gobierno de Javier Milei respecto del reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.

“Hay que guiarse por los hechos, no por lo que dicen”, afirmó Gustavo Pirich, quien recordó el acuerdo firmado durante el inicio del actual Gobierno entre la entonces canciller Diana Mondino y el canciller británico David Lammy.

Según explicó, ese entendimiento contempla compromisos vinculados con la actividad económica de las islas. Pirich cuestionó especialmente ese punto: “Lo que tenemos que hacer es afectar el normal desarrollo de la economía de las islas para que se cansen, se pudran, se mueran de inanición y se vayan”.

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En ese sentido, planteó sus sospechas sobre el posible alcance del anuncio presidencial: “No podemos saber qué es exactamente, pero nos parece que ese anuncio podría ir por el lado de permitirle a la explotación británica el robo del petróleo”.

La advertencia sobre los recursos naturales

Ante la posibilidad de que Argentina obtenga alguna contraprestación a cambio de eventuales concesiones, Pirich fue tajante: “Ganancias de las explotaciones extractivas de nuestros recursos naturales, no hay ninguna”.

El ex combatiente también cuestionó la manera en que, según su interpretación, el Gobierno podría presentar una eventual medida vinculada con el Reino Unido. “Nos están anunciando las peores catástrofes, planteándolas como que fueran la solución a los grandes problemas argentinos”, sostuvo.

Sobre la misma línea, agregó: “Van a decir, hemos logrado y esta es la mejor forma de poder llegar a un entendimiento”. Para Pirich, ese argumento repetiría una estrategia que ya se utilizó durante el gobierno de Mauricio Macri: “Nos van a volver a vender otra vez el mismo verso”.

La situación de los ex combatientes de Malvinas

Pirich también habló sobre las condiciones sociales y económicas de los veteranos de la guerra de Malvinas. Según explicó, la organización de los propios ex combatientes fue determinante para conseguir mejoras. “Nosotros nunca hemos tenido contención del Estado”, afirmó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil. Y destacó el proceso organizativo desarrollado desde el regreso de los soldados al país: “Desde que volvimos organizamos centros, coordinadoras, federaciones y confederaciones y logramos hacer base a la lucha”.

Pirich reconoció, sin embargo, una mejora significativa durante el gobierno de Néstor Kirchner: “Las tres pensiones mínimas que lograron posicionarnos en un lugar mucho mejor en la escala social y económica, pero todo salió en base a nuestra fuerza”.

La denuncia penal contra Milei, Mondino y otros funcionarios

Uno de los puntos centrales fue el anuncio de una presentación judicial contra integrantes del Gobierno. Pirich aseguró que preparan una causa penal por el supuesto incumplimiento de las obligaciones vinculadas con el reclamo argentino de soberanía. “La recuperación de las Islas Malvinas tiene un elemento central que es la resolución 2065-65 de la ONU. No puede apartarse de eso”, sostuvo.

También mencionó la Constitución Nacional y afirmó: “La disposición transitoria primera de la reforma de la Constitución Nacional, que obliga a los gobiernos argentinos a seguir reclamando la soberanía de las Islas Malvinas”.

A partir de esa interpretación, anticipó: “Estamos presentando en estos días una causa penal por incumplimiento de los deberes funcionales y públicos contra Milei, Mondino y otros funcionarios que abran esta política”.

Consultado sobre el motivo específico de la denuncia, fue contundente: “Por el incumplimiento de los deberes funcionales y públicos, porque el Gobierno hace caso omiso de la disposición transitoria primera”.

Pirich cuestionó además que los acuerdos suscriptos con el Reino Unido no incluyan, según su interpretación, un reclamo explícito sobre la soberanía. “Macri, el Pacto Foradori-Duncan, y Milei, no hablan de soberanía”, sostuvo. Y remarcó: “Pero no reclaman la soberanía. Entonces, están renunciando a la soberanía, no en las palabras”.