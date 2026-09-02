RDC: Reino Unido prohibirá a sus empresas participar en asentamientos israelíes en Cisjordania

El gobierno del Reino Unido anunció que buscará impedir que empresas británicas participen en la construcción de nuevos asentamientos israelíes en Cisjordania. La decisión fue analizada por Enrique Zattara, corresponsal de Reino Unido, en Ronda de Corresponsales, por +Perfil, en un contexto de creciente tensión política alrededor de la relación con Israel.

La medida se produjo después del anuncio israelí de un nuevo asentamiento de gran magnitud en Cisjordania y generó un debate dentro de la política británica. Zattara señaló que el gobierno laborista mantiene una posición compleja frente al conflicto, atravesada por las movilizaciones propalestinas, los vínculos con sectores proisraelíes y las críticas de exdiplomáticos.

Reino Unido busca impedir inversiones en los nuevos asentamientos

Según explicó Zattara, el conflicto se intensificó después de que Israel anunciara la construcción de un nuevo y amplio asentamiento de colonos judíos en Cisjordania. El corresponsal sostuvo que la iniciativa podría afectar la soberanía de un territorio administrado por la Autoridad Palestina.

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El anuncio también involucró a empresas británicas, que habían sido invitadas a participar en los proyectos inmobiliarios. En su intervención parlamentaria, el primer ministro Andy Barham manifestó su preocupación por el avance de los asentamientos y por la participación de compañías del Reino Unido.

El ministro de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, fue todavía más contundente, según Zattara, al anunciar que se buscaría impedir la participación de empresas británicas en la construcción de los nuevos asentamientos.

La posición del gobierno laborista frente a Israel

Zattara describió como oscilante la postura del gobierno laborista frente al conflicto entre Israel y Palestina. El corresponsal también vinculó esta discusión con la posición británica frente a la intervención israelí en Gaza, Líbano y otros territorios de la región.

"La actitud del gobierno laborista ha sido oscilante", sostuvo Zattara al analizar la política exterior británica. Según explicó, el tema también tiene una fuerte repercusión interna debido a las movilizaciones propalestinas que se realizan en Londres.

El corresponsal señaló que desde el inicio de la guerra se produjeron manifestaciones de miles de personas frente al Parlamento. En ese contexto adquirió protagonismo Acción por Palestina, organización que, según el relato del segmento, encabezó parte de esas protestas.

La controversia por Acción por Palestina

De acuerdo con Zattara, algunas de las acciones impulsadas por ese grupo incluyeron intervenciones contra instituciones vinculadas con intereses israelíes. El gobierno británico decidió posteriormente declarar a la organización como terrorista.

El corresponsal cuestionó las consecuencias de esa decisión y afirmó que hubo personas detenidas por expresar públicamente su respaldo al grupo. "Existen en este momento en las cárceles miles de personas presas por el solo hecho de poner un cartel que diga yo apoyo a Acción por Palestina", sostuvo.

Zattara planteó que la situación refleja el nivel de sensibilidad que existe actualmente en la sociedad británica alrededor de la relación con Israel. A la vez, remarcó la existencia de una comunidad judía numerosa y diversa dentro del Reino Unido.

Las divisiones dentro del Partido Laborista

El debate sobre Israel también atraviesa al Partido Laborista. Zattara recordó las disputas internas relacionadas con las acusaciones de antisemitismo y mencionó el enfrentamiento político con Jeremy Corbyn, exlíder de la fuerza que actualmente cuenta con su propio espacio.

El corresponsal también señaló la influencia del grupo Laboristas Amigos de Israel, cuya existencia dentro del Partido Laborista es legal en el Reino Unido. Según explicó, distintos dirigentes y funcionarios mantuvieron vínculos con esa organización y algunas campañas políticas recibieron financiamiento de ese sector.

Al mismo tiempo, la posición contraria a la participación británica en los asentamientos también ganó respaldo dentro del ámbito diplomático. 40 exdiplomáticos del Foreign Office firmaron una declaración en la que reclamaron prohibir las inversiones de empresas británicas en la ocupación de Cisjordania.

La situación en Cisjordania y el avance de los colonos

Durante el segmento, Zattara también describió la situación sobre el terreno y sostuvo que los colonos israelíes instalados en Cisjordania ejercen presión sobre las familias palestinas. Según relató, existen situaciones de asedio y desplazamiento de comunidades con participación del ejército israelí.

"Los colonos que están instalados de parte de Israel se han convertido prácticamente en elementos de ocupación que están asediando todo el tiempo a las familias palestinas", afirmó el corresponsal.

Zattara agregó que también existen sectores de la sociedad israelí que se oponen a esta política. Mencionó en ese sentido al diario Haaretz y señaló que el debate interno en Israel se encuentra relacionado con el futuro político de Benjamin Netanyahu.

Un conflicto que profundiza las tensiones en Reino Unido

El avance de los asentamientos israelíes se suma a una discusión que, según Zattara, lleva tiempo generando fuertes divisiones en el Reino Unido. Las manifestaciones propalestinas, la posición del gobierno y los vínculos políticos con sectores proisraelíes forman parte de un escenario cada vez más complejo.

"Este tema es delicado y es de permanente conflicto en Gran Bretaña", resumió Zattara. Para el corresponsal, las tensiones se profundizan a medida que avanza el conflicto y aumenta la presión internacional sobre las políticas israelíes en los territorios palestinos.