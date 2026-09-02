RDC: España impulsa el congelamiento de óvulos para futbolistas

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) prepara una medida para costear el congelamiento de óvulos de las jugadoras de la selección, una iniciativa impulsada por las propias futbolistas que abrió un debate sobre maternidad, carrera deportiva y condiciones laborales. El tema fue abordado por Marcelo Molina, corresponsal de España, en Ronda de Corresponsales, por +Perfil.

Según Molina, las jugadoras plantearon la necesidad de contar con esta posibilidad porque el período de máximo rendimiento deportivo coincide con los años de mayor fertilidad. La iniciativa generó posiciones contrapuestas: mientras la atleta española Ana Peletero cuestionó que pueda presentarse como una medida feminista, la corresponsal de Brasil Eleonora Gosman consideró que se trata de una opción vinculada con la decisión personal de cada deportista.

La RFEF costeará el congelamiento de óvulos

Molina explicó que la medida fue promovida por las propias futbolistas, que plantearon las dificultades de compatibilizar una carrera profesional de alto rendimiento con la maternidad. "Esta fue una medida impulsada por las propias jugadoras", señaló el corresponsal.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El periodista detalló que la RFEF acordó con un laboratorio privado el mecanismo para financiar el procedimiento. Según explicó, la oficialización se produciría próximamente, aunque todavía quedan aspectos por definir sobre el alcance de la cobertura.

Entre las cuestiones pendientes mencionó qué jugadoras podrán acceder al beneficio y qué sucederá si una futbolista deja de integrar la selección, se retira o atraviesa una lesión. "Hay un montón de cosas que todavía no se definieron", remarcó Molina.

El debate sobre maternidad y rendimiento deportivo

El punto de partida de la iniciativa está relacionado con la coincidencia entre los años de mayor rendimiento deportivo y el período de mayor fertilidad. Molina explicó que, para algunas jugadoras, la exigencia de la competencia puede llevar a postergar la maternidad durante su etapa profesional.

El corresponsal también destacó la postura de Alexia Putellas, quien valoró la iniciativa como un avance. Según relató Molina, la futbolista consideró que la federación está contemplando el conflicto entre las exigencias de representar al país y el llamado tiempo biológico.

Sin embargo, la decisión generó críticas desde otros sectores del deporte español. La atleta y medallista olímpica Ana Peletero cuestionó que el financiamiento del procedimiento sea presentado como una política feminista.

Las críticas por las condiciones laborales de las jugadoras

Según explicó Molina, Peletero considera que el problema no está en el procedimiento médico ni en quién lo financia, sino en las razones que llevan a las deportistas a recurrir a él. Desde esa perspectiva, la discusión debería centrarse en las condiciones laborales que enfrentan las mujeres que deciden ser madres durante sus carreras deportivas.

Entre las alternativas planteadas aparecen la protección de los contratos durante el embarazo, la garantía de reincorporación después del parto y el respeto de los tiempos de recuperación y posparto. También se reclamó facilitar el cuidado de los hijos de las deportistas.

Molina resumió así el cuestionamiento: el debate apunta a determinar si la medida realmente facilita la maternidad o si busca principalmente que las jugadoras continúen en actividad. Por eso, la polémica excede el procedimiento médico y alcanza las condiciones en las que las futbolistas desarrollan su carrera.

Eleonora Gosman defendió la decisión como una opción personal

Durante el intercambio, Eleonora Gosman, corresponsal de Brasil, planteó una mirada diferente sobre la iniciativa. Para ella, el congelamiento de óvulos no debería considerarse necesariamente negativo si responde a una decisión tomada por la propia jugadora.

"Yo no lo veo negativo, porque también es una decisión personal de la jugadora", sostuvo Gosman. La corresponsal vinculó esta discusión con el deseo de muchas mujeres de desarrollar sus carreras profesionales antes de afrontar la maternidad.

En ese sentido, Gosman también mencionó el descenso de los nacimientos en Europa y América del Sur y puso como ejemplo el caso de Brasil. "La mujer quiere realmente hacer su carrera", afirmó al explicar su posición sobre las decisiones que toman muchas mujeres respecto de su vida profesional y familiar.

El debate también alcanza a otros trabajos

Gosman sostuvo que, si una futbolista decide priorizar su carrera y considera conveniente congelar sus óvulos, el procedimiento puede funcionar como una herramienta para ampliar sus posibilidades. "Si la mujer quiere hacer su carrera y la carrera es el fútbol, obviamente ahí sí tiene que congelar, es lo justo en ese sentido", afirmó.

La corresponsal también remarcó que una discusión similar podría trasladarse a otros ámbitos laborales. "No lo veo negativo, es cierto que desde el otro lado hasta parecería como una verificación justa que no traten a las jugadoras como una esclava, pero no es una esclava, es una opción", planteó.

Ante la posibilidad de extender este tipo de políticas a otros empleos, Gosman coincidió con Molina en que podría contribuir a generar mayor tranquilidad para las mujeres. "Sería bueno, porque entonces, digamos, la mujer estaría un poco más tranquila respecto de su trabajo", sostuvo.

El antecedente del caso Luis Rubiales

Molina ubicó la medida dentro de un contexto particular para la Real Federación Española de Fútbol, que busca recomponer su relación con el fútbol femenino y con la sociedad después del escándalo protagonizado por el expresidente Luis Rubiales.

El corresponsal recordó que Rubiales besó a una jugadora durante la celebración del título mundial obtenido por España. El episodio derivó en un fuerte escándalo, su salida de la federación, una condena y una multa.

Para Molina, el nuevo escenario explica parte del contexto en el que aparece la iniciativa sobre el congelamiento de óvulos. "En ese marco donde quedó tan mal parada la federación, es donde empieza como a querer reconciliarse con la gente y con la sociedad y como a lavar su imagen a través de esta medida", afirmó.