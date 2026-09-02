En Ronda de Investigación se identificó quiénes son los funcionarios más ricos del gobierno de Javier Milei

Las declaraciones juradas de los funcionarios públicos permiten conocer cómo evolucionaron sus patrimonios y qué bienes e inversiones declararon ante la Oficina Anticorrupción. En un nuevo segmento de Ronda de Investigadores (RDI) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Antonio Riccobene repasó el ranking de los funcionarios con mayores patrimonios.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aparece en el primer lugar, seguido por Federico Sturzenegger y el ministro de Justicia, Maíquez. Riccobene también analizó la composición de los bienes declarados y la evolución de los activos de los principales funcionarios.

Luis Caputo encabeza el ranking de patrimonios

Las declaraciones juradas que los funcionarios públicos deben presentar ante la Oficina Anticorrupción permiten conocer parte de la evolución de sus patrimonios. “Como cada año, el 31 de agosto es la fecha límite para que todos los funcionarios públicos presenten su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción y es una ventana, una pequeña ventana que tenemos hacia cómo viven los dirigentes”, repasó Antonio Riccobene.

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El primer puesto corresponde al ministro de Economía, Luis Caputo: “El número 1, y lo vemos en el cuadro que tenemos ahí, es Luis Caputo, Luis “Toto” Caputo con 19.500 millones de pesos. Tiene más que todos los demás juntos”.

Riccobene puso el foco además en la composición de ese patrimonio: “Lo que es llamativo es la cantidad de dinero que tiene Caputo afuera del país. Casi dos tercios de su fortuna no está en la Argentina”.

También repasó la evolución de sus activos en el exterior: “Antes de asumir en su primera declaración en 2023, Caputo tenía varios depósitos identificados como Isla de Man, este paraíso fiscal donde ni siquiera hay un presidente electo o no electo, simplemente la gente va ahí a dejar dinero a manos de los británicos, con montos entre 74 mil y 103 mil dólares cada uno”.

Y agregó: “Lo más llamativo es que apenas unos meses después, justo cuando asume como ministro, esos depósitos dejan de figurar en la Isla de Man y pasan a aparecer como otras cuentas en el exterior”.

Federico Sturzenegger, segundo en el ranking

El segundo lugar es para Federico Sturzenegger. “El segundo, como veamos recién en el cuadro, es el coloso Federico Sturzenegger”, resaltó.

Según Riccobene, el funcionario “triplicó su patrimonio en pesos y nos muestra que le fue muy bien con distintos fondos de inversión en los Estados Unidos”.

Entre sus inversiones mencionó fondos vinculados a grandes empresas tecnológicas: “Con estos fondos, que son fondos que principalmente se agrupan en empresas tecnológicas, en Apple, en Microsoft, en Nvidia, en Amazon, en Google, Meta y Tesla. En eso tiene invertido casi todo su capital el ministro Sturzenegger”.

Maíquez y el resto de los patrimonios

El tercer funcionario más rico es el ministro de Justicia, Maíquez. “Maíquez, que está tercero con 1.100 millones de pesos”, mencionó.

Riccobene detalló que “Maíquez declara 1.100 millones de pesos y también, entre distintas propiedades en la Ciudad de Buenos Aires, tiene tres propiedades declaradas y distintos vehículos y ahorros en pesos”.

También aparece Diego Santilli, con “casi 1.100 millones de pesos”, mientras que su departamento “multiplicó por ocho su valor en menos de dos años”.

Sobre la evolución de los valores inmobiliarios, Riccobene aclaró que “las declaraciones juradas, hasta hace un tiempo, se presentaban las propiedades a valor fiscal y en los últimos años los distritos, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires empezaron a actualizarlo a valor de mercado”.

Entre otros funcionarios mencionó a Mario Lugones, con “737 millones de pesos”, y a Sandra Pettovello, quien “eligió tener todo en efectivo o por lo menos así lo declaró”.