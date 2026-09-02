Marcelo Elizondo en RDEco: “La Argentina exageró durante mucho tiempo con proteccionismo”

La industria argentina atraviesa una etapa de transformación en medio del cambio de modelo económico, con reclamos empresarios por la apertura comercial, la presión impositiva y la falta de financiamiento. Para Marcelo Elizondo, sin embargo, es necesario analizar el desempeño de cada sector antes de hablar de una crisis generalizada.

“A mí me cuesta hablar en términos generales, yo creo que uno tiene que desagregar”, explicó el economista en Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil. En ese sentido, señaló que mientras algunos sectores de la economía muestran un buen desempeño, como “el sector agropecuario, el sector minero, el energético”, la industria presenta mayores dificultades.

Industria argentina: el costo de la transición económica

Elizondo también destacó que existen diferencias dentro del propio sector industrial. “Dentro de la industria también hay sectores a los que les va un poco mejor y otros a los que les va un poco peor”, sostuvo, y mencionó particularmente a las empresas vinculadas con la minería y la energía: “Todo lo que es insumos para la minería y la energía está funcionando bien”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según Elizondo, las dificultades actuales deben analizarse dentro de un proceso de corrección de desequilibrios acumulados durante años. “La industria está padeciendo como consecuencia de una transición que vive la Argentina”, afirmó.

El economista consideró que durante mucho tiempo el país utilizó un esquema basado en distintas formas de protección. “La Argentina exageró durante mucho tiempo con proteccionismo, subsidios, intervenciones, distorsiones, con inflación, con atraso cambiario, con desdoblamiento”, enumeró.

Ahora, sostuvo, el cambio de rumbo genera costos. “Está tratando de corregir y en la transición se pagan costos”, explicó.

Para Elizondo, uno de los puntos centrales para recuperar el dinamismo industrial será el acceso al crédito. “La verdad que yo creo que lo principal es esta estabilidad de precios y cambiaria y el reaparecimiento del financiamiento”, señaló. Y enfatizó: “Tiene que reaparecer el financiamiento”.

Importaciones y apertura comercial: ¿hay una avalancha de productos?

Frente a las críticas empresarias por la apertura comercial, Elizondo cuestionó la idea de que exista una avalancha importadora. “Si uno mira la evolución de las importaciones argentinas en lo que va del año, están cayendo más de 3%”, afirmó.

Además, recordó que Argentina continúa teniendo un nivel relativamente bajo de importaciones en comparación con otras economías de la región. “Todavía hoy estamos entre los tres con menor ratio de importaciones en relación al PBI en la región”, sostuvo.

Para el economista, el Gobierno sí impulsa un cambio hacia una mayor competencia: “Tiene una posición, una visión que es de fomentar la competencia y en eso reducir obstáculos a las importaciones”.

El proceso, reconoció, genera ganadores y perdedores. “La transición es dura”, afirmó, aunque consideró que la Argentina deberá integrarse progresivamente más al comercio internacional: “La Argentina va a tener que exportar más y va a tener que importar más en el futuro”.

Elizondo también advirtió que la apertura todavía no es absoluta: “Todavía hay muchos obstáculos a las importaciones que se mantienen”, entre ellos los aranceles del Mercosur y diferentes barreras no arancelarias.