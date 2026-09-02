El respaldo de Peter Lamelas a Javier Milei en el Día de la Industria contrastó este miércoles 2 de agosto con las fuertes críticas que surgieron desde referentes industriales y dirigentes locales hacia la política económica del Gobierno. Mientras Lamelas destacó la apertura de la economía, la llegada de inversiones y la búsqueda de previsibilidad, voces de los industriales advirtieron que la industria manufacturera atraviesa una situación difícil y reclamaron políticas específicas para sostener la producción y el empleo.

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A través de su cuenta de X, Lamelas sostuvo que Milei está tomando “decisiones valientes para abrir la economía, atraer inversiones y devolverle previsibilidad a la Argentina”. En el mismo mensaje, publicado en el marco del Día de la Industria, aseguró que Estados Unidos reafirmaba su compromiso de acompañar ese rumbo “con inversión, tecnología confiable y empleos de calidad”.

El respaldo a Milei choca con las críticas de la UIA

El mensaje de Lamelas apareció en una jornada en la que la propia Unión Industrial Argentina (UIA) puso el foco en la producción, la inversión y el trabajo. “¿Qué Argentina queremos construir? Una Argentina que produzca, que invierta, que genere empleo y que desarrolle capacidades propias”, expresó la entidad en X, donde sostuvo que la industria forma parte de esa construcción a través de las fábricas, los proveedores, los trabajadores y la innovación.

El tono fue bastante más duro en las declaraciones de Guillermo Moretti, vicepresidente de la UIA. En diálogo con Ari Lijalad en El Destape Radio afirmó que “esta gente, primero no conoce el país, segundo no conoce lo que es una industria” y cuestionó directamente la mirada económica del Gobierno. También sostuvo que la administración nacional apuesta con fuerza a sectores como minería, energía y petróleo, mientras “la industria manufacturera en su conjunto está en una situación muy, muy difícil”.

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El presidente de la UIA, Martín Rappallini, eligió un planteo menos confrontativo pero también puso reparos al enfoque económico. Durante el acto realizado por el Día de la Industria en la planta del Laboratorio Elea, en Malvinas Argentinas, sostuvo que la situación económica no debe analizarse únicamente a partir de la evolución de la inflación, sino que también debe contemplarse el nivel de actividad. Frente a este escenario, propuso "siete puentes" para que las fábricas, en especial las pequeñas y medianas empresas, logren sobrevivir a la actual transición económica.

Desde otra mirada dentro del sector industrial, Elio Del Re, vicepresidente de la UIA y presidente de ADIMRA, coincidió en que ordenar la macroeconomía resulta necesario, aunque advirtió que eso no alcanza por sí solo. “No hay país en el mundo desarrollado sin que tenga una industria fuerte”, afirmó en una entrevista con Reynaldo Sietecase por Radio Con Vos, y planteó que Argentina necesita combinar estabilidad macroeconómica con políticas sectoriales e industriales que permitan fortalecer la actividad.

Martín Rappallini propuso "siete puentes" para que las fábricas, en especial las pequeñas y medianas empresas, logren sobrevivir a la actual transición económica.

El reclamo por una política industrial gana terreno

Del Re señaló que sectores como Vaca Muerta, la minería, el gas y el petróleo podrían convertirse en plataformas para desarrollar una industria más amplia, de manera similar a lo ocurrido alrededor del agro. Como ejemplo, destacó que la agroindustria no solo fabrica y exporta máquinas y equipos, sino también sistemas y conocimientos, y consideró que ese mismo proceso podría repetirse alrededor de los nuevos sectores productivos.

La posición de Del Re introduce un punto de encuentro parcial con el mensaje de Lamelas: ambos destacan la necesidad de generar inversiones y desarrollar actividad económica, aunque el dirigente industrial reclama además una articulación entre políticas macroeconómicas y políticas específicas para la industria. Para Del Re, ese vínculo es indispensable si el país pretende consolidar un entramado productivo capaz de sostener el crecimiento.

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También desde el plano político apareció un mensaje en defensa de la actividad fabril. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, afirmó en X que su provincia cree “en la industria, en la producción y en el trabajo como generadores de progreso” y sostuvo que las inversiones en infraestructura, el vínculo con el sector privado y las políticas de Estado sostenidas en el tiempo favorecen la radicación de empresas.

Así, el Día de la Industria dejó dos miradas que conviven con creciente tensión. Por un lado, Lamelas respaldó el rumbo de Milei y destacó la apertura económica, las inversiones y la previsibilidad; por el otro, referentes de la UIA y dirigentes locales reclamaron que ese proceso esté acompañado por una industria fuerte, políticas sectoriales, producción y empleo, en momentos en que distintos empresarios advierten que la manufactura atraviesa una situación compleja.

GZ