La industria celebra su día sin Milei: fábricas paralizadas, caída de la actividad y tensión por las importaciones

Los empresarios celebran este miércoles 2 de septiembre el Día de la Industria sin la presencia del presidente Javier Milei, en medio de una relación tensa entre el Gobierno y los industriales, con indicadores que muestran un fuerte deterioro de la actividad. La Unión Industrial Argentina (UIA) realizará desde las 10:00 su encuentro para conmemorar la fecha alegórica en un establecimiento farmacéutico de Malvinas Argentinas, mientras muchas fábricas están produciendo menos de la mitad de capacidad de producción y se avista una caída sectorial superior al 2%, al tiempo que otras 3.000 empresas dejaron de operar.

En representación del Gobierno asistirán el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el secretario Pablo Lavigne, funcionario cercano al ministro de Economía, Luis Caputo. Ambos escucharán el discurso del presidente de la UIA, Martín Rappallini, en un encuentro atravesado por las dificultades que enfrentan distintos sectores productivos.



Cabe recordar que Luis Caputo se encuentra en los Estados Unidos por las reuniones del G.20. En tanto, el gobierno no ha dado respuesta oficial sobre la ausencia del presidente de la Nación en el acto. Sin embargo, lo que si es un hecho, es la relación tensa en la que se encuentra el gobierno con los empresarios, en especial tras el "tarados" del titular de Hacienda, aunque el mismo negó haberse referido a los industriales en ese momento.

En la previa del encuentro, la UIA aprovechó el Día de la Industria para reclamar una Argentina basada en la producción, la inversión y la generación de empleo. “¿Qué Argentina queremos construir? Una Argentina que produzca, que invierta, que genere empleo y que desarrolle capacidades propias”, señaló la entidad en su cuenta de X, donde reivindicó el papel de las fábricas, los proveedores, los trabajadores y la innovación en el desarrollo del país.

Una industria golpeada por las ventas y las importaciones

El escenario preocupa especialmente a ramas como la siderurgia, los textiles, los neumáticos y la metalurgia, que enfrentan el impacto de una mayor apertura importadora, con China ganando peso en productos considerados claves. Al mismo tiempo, las empresas atraviesan una caída de las ventas asociada a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y a la reducción del crédito destinado al consumo.

Sobre esas dificultades se suma la flexibilización de las importaciones impulsada por el Ejecutivo. El Gobierno fue desmantelando regulaciones que permitían demorar o frenar el ingreso de determinados productos extranjeros, un proceso que incrementó la preocupación de los industriales ante la competencia externa.

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