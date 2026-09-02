Peter Thiel: en RDC analizaron la polémica por el acceso exclusivo al Museo Británico

La llegada del magnate tecnológico Peter Thiel a la Argentina volvió a despertar atención internacional, especialmente en Reino Unido, donde una visita privilegiada del empresario al Museo Británico generó cuestionamientos.

El periodista Enrique Zattara, desde Reino Unido, analizó el trasfondo del episodio en Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil. Además, explicó la relevancia de Palantir, la compañía vinculada al empresario, y sus relaciones con organismos de seguridad y defensa.

Peter Thiel y el poder de Palantir

Para Zattara, la radicación de Thiel en Argentina tiene una dimensión que excede lo anecdótico. “Esas son las cosas que a veces parecen menudas, pero tienen su significación en el fondo, en el contexto de lo que es la realidad mundial”, sostuvo.

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Sobre el empresario y su compañía, señaló: “Peter Thiel es el CEO de Palantir, que es la organización de inteligencia artificial y de vigilancia cibernética más grande del mundo”.

Zattara también destacó los vínculos de Palantir con organismos de seguridad y defensa: “Es la que está utilizando el Mossad y el Ejército israelí, y también tiene destacados contactos y contratos con el Pentágono”.

El periodista remarcó además que Thiel “se fue a radicar específicamente a la Argentina, como todos lo sabemos”, una decisión que adquiere mayor relevancia por el peso que tiene el empresario dentro del sector tecnológico y de inteligencia artificial.

El escándalo por la visita VIP al Museo Británico

La controversia que involucra al magnate estalló en Londres luego de que trascendiera que el Museo Británico le concedió un acceso exclusivo a una pieza histórica de enorme valor. “Ha sido filtrado que el Museo Británico le permitió una visita especial, exclusiva, guiada y con todas las características de VIP”, relató Zattara.

Se trata del Tapiz de Bayeux, una pieza medieval que actualmente se exhibe por primera vez en Londres. Mientras el público enfrentaba extensas esperas, Thiel recibió un tratamiento diferencial. “Los usuarios que intentaron comprar entradas soportaron hasta nueve horas de colas online para poder acceder a una entrada”, explicó.

En contraste, según Zattara, “este señor se lo hizo entrar por la puerta de atrás con todos los honores”.

El periodista explicó la importancia histórica del tapiz, realizado alrededor del siglo XI para representar la conquista normanda de Inglaterra: “Es un enorme tapiz de 70 metros de largo que se construyó para contar la Batalla de Hastings”.

Aquella batalla, ocurrida en 1066, marcó la llegada de Guillermo el Conquistador al trono inglés y el inicio de una nueva dinastía. “Es la batalla donde Guillermo el Conquistador se hace cargo del reino de Inglaterra venciendo al rey Harold”, señaló.

Zattara subrayó finalmente un dato que profundiza la polémica: “Este señor, que ni siquiera es donante del museo, vino y se lo hizo pasar por la puerta grande solito”. Y concluyó con una crítica a los privilegios concedidos a figuras poderosas: “Una de las cosas de los privilegios que, sinceramente, cada vez asquean un poco más”.