Dólar y exportaciones: en RDEco analizaron cuánto influye la estabilidad cambiaria en la competitividad

El tipo de cambio se convirtió en una de las variables centrales del debate económico argentino: mientras algunos sectores reclaman un dólar más competitivo, las exportaciones muestran un crecimiento significativo. Para Marcelo Elizondo, “la Argentina está teniendo buenos resultados en materia de comercio internacional, incluso con un amplio superávit comercial”.

El especialista analizó el vínculo entre dólar, exportaciones y estabilidad cambiaria en Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil. También participaron Santiago Llull y Martín Simonetta, quienes plantearon sus diferencias sobre la competitividad del tipo de cambio y las distorsiones que todavía afectan al mercado.

El dólar competitivo y las distorsiones cambiarias

El especialista destacó que durante los primeros siete meses del año “las exportaciones están creciendo 23%” y que las manufacturas industriales avanzaron 25%. Sin embargo, planteó la pregunta central: “¿Este es un dólar que sirve para exportar?”.

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Según Elizondo, la respuesta no depende exclusivamente del precio del dólar. “Yo creo que es gracias a muchos componentes, uno de ellos es la estabilización, incluso la estabilización cambiaria”, sostuvo. Y agregó: “La estabilidad cambiaria es muy importante”.

Santiago Llull puso el foco en la evolución del tipo de cambio y recordó que el propio Gobierno planteó que el dólar debía acompañar la inflación. “Si yo tomo palabras del propio gobierno donde dice el dólar es un valor más de la economía y debe ajustarse por inflación, te diría que sí”, afirmó.

Para Llull, el interrogante está en determinar si el actual nivel cambiario beneficia por igual a todas las actividades. “¿Ese mix hace que el dólar hoy sea competitivo? Esa es la gran duda”, planteó, y aclaró: “¿Para algunos sectores? Sí. ¿Para otros no?”.

Martín Simonetta coincidió en que la estabilidad es relevante, aunque advirtió sobre factores que pueden distorsionar el mercado. “La estabilidad cambiaria es claramente importante en el desarrollo de los países”, señaló, pero inmediatamente planteó: “La pregunta en el caso argentino es si hay algunos factores que son distorsivos o no”.

Entre ellos, mencionó los encajes bancarios, el cepo parcial y el nivel de reservas. “Encajes 45%, o sea, del dinero simplificante que tienen los depósitos bancarios, 45% no se puede tocar”, explicó Simonetta.

Industria, inflación y el dilema del Gobierno

Simonetta sostuvo que estas decisiones terminan afectando especialmente a determinados sectores productivos. “Esta política de encajes genera distorsiones en expo, impo, etcétera”, afirmó, y advirtió que “incrementa en alguna forma el costo argentino”.

El economista también identificó una tensión entre los objetivos económicos y políticos del Gobierno: “Estas políticas puntuales en materia cambiaria y por otro lado está el interés político de mantener la inflación baja en el camino pre electoral”.

Ante ese escenario, Simonetta resumió el dilema: “Entre la economía, la política, el corto plazo, el mediano y largo plazo existe eso y es sábana súper corta que tiene Argentina”.

Y concluyó: “Optamos por la economía, por el largo plazo, por el corto, por la política. O sea que no es una situación fácil haya ganado quien haya ganado en materia del Poder Ejecutivo”.