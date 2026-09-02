RDEco: por qué el récord de exportaciones no despeja las dudas sobre la competitividad del dólar

El récord de exportaciones se convirtió en uno de los principales argumentos del Gobierno para defender el actual esquema cambiario, pero los especialistas plantearon dudas sobre la evolución del dólar y su impacto sobre la competitividad, el mercado interno y la cuenta corriente.

Marcelo Elizondo destacó la magnitud de las ventas externas previstas, mientras que José Castillo puso el foco en la dinámica del tipo de cambio frente a la inflación. El análisis se realizó en Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, donde también se discutió el mercado de futuros y una eventual corrección cambiaria.

Exportaciones récord y el problema de la dinámica cambiaria

Elizondo destacó la magnitud de las ventas externas previstas: “Va a rondar los 100.000 millones en bienes y unos 20.000 millones de dólares más en servicios”, lo que permitiría alcanzar “una balanza comercial de más de 20.000 millones de dólares sumados”.

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Sin embargo, Castillo puso el foco en la dinámica del tipo de cambio y la inflación. “El dólar es un precio fundamental de la economía”, sostuvo, aunque aclaró que no le gusta hablar simplemente de un dólar “adelantado” o “atrasado”, porque “el punto donde cruza el dólar para la competitividad de cada sector es diferente”.

Castillo remarcó que el nivel actual del dólar no necesariamente impide exportar, pero advirtió sobre su evolución frente a los precios. “Si vos tenés un 12, un 15% de inflación y en el mismo periodo el tipo de cambio se mueve 2, 3%, en la dinámica vas a tener un problema”, afirmó.

En ese sentido, consideró que “este tipo de cambio no ha impedido ni va a impedir el récord de exportaciones”, pero señaló otros indicadores que generan preocupación. “Yo miro más abajo la cuenta corriente, la balanza de pagos”, explicó.

El economista alertó además sobre la salida de capitales y el turismo: “Donde hay una balanza terriblemente negativa, por ejemplo, en el rubro turismo”. Para Castillo, el precio del dólar y su evolución tienen una relación directa con las expectativas: “Esto es un problema, y el precio del tipo de cambio y la dinámica que tiene, tiene mucho para decir, sobre todo alrededor de la incertidumbre para adelante”.

Elecciones, dólar futuro y una eventual corrección

Santiago Llull aportó un dato del mercado de futuros: “Hay un contrato de futuro a julio del 27, en 1825”, y explicó que algunos operadores están “preciando ese tipo de cambio” y anticipando una eventual corrección.

Elizondo consideró que una suba del 20% no implicaría necesariamente una crisis. “No sería una crisis, obviamente”, sostuvo, y agregó que sería “un ajuste acompañando un poquito la inflación”.

El especialista también planteó que el Gobierno enfrenta múltiples objetivos simultáneos: “Está tratando de dar varias batallas a la vez”. Entre ellas mencionó el equilibrio fiscal, la inflación, la estabilidad cambiaria y la recomposición de precios relativos.

Elizondo resumió las tensiones del escenario económico con una frase: “La industria se queja, los jubilados se quejan, la universidad se queja”. Y concluyó: “Los exportadores dicen que está atrasado el tipo de cambio, los trabajadores dicen que tengo atrasado el salario”, dejando abierto el interrogante sobre qué variable deberá priorizar el Gobierno.