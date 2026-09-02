Crecimiento y elecciones: en RDEco analizaron qué margen tiene el Gobierno para modificar su política económica

De cara al proceso electoral, el Gobierno enfrenta el desafío de sostener su programa económico mientras busca generar condiciones para el crecimiento y mejorar las expectativas. Para Martín Simonetta, todavía es prematuro hablar de un cambio de rumbo, aunque existen instrumentos que pueden utilizarse en los márgenes de la política económica.

“Es interesante pensar qué es lo que puede pasar y hasta qué punto saldría de su ámbito de discurso al tomar algún tipo de medidas”, sostuvo el economista. El análisis se realizó en Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, donde también abordó las condiciones necesarias para sostener el crecimiento, la previsibilidad institucional y la incertidumbre cambiaria.

Crecimiento económico y reglas de juego

En ese sentido, Simonetta mencionó los anuncios oficiales vinculados al financiamiento de viviendas: “Siempre hay algún tipo de instrumento en los márgenes, como los anuncios de crédito hipotecario de 17.000 créditos en los otros días”.

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Sin embargo, Simonetta remarcó que las medidas puntuales no alcanzan para garantizar una expansión sostenida de la economía. “Realmente lo que llamamos crecimiento económico demora, requiere instituciones, cambio institucional, certidumbre”, afirmó.

Para el economista, uno de los principales desafíos de Argentina es construir previsibilidad y garantizar que las reglas económicas tengan continuidad más allá de los cambios de gobierno.

“Que gane el que gane se mantenga la misma regla de juego”, planteó Simonetta al enumerar las condiciones necesarias para consolidar el crecimiento. Según explicó, se trata de una característica que puede observarse en países desarrollados y también en economías de la región.

“Muchos requerimientos que vemos en los países desarrollados o en los países vecinos como Uruguay o Chile”, señaló, al destacar la importancia de que los cambios de política económica sean graduales y previsibles.

En esa línea, Simonetta contrastó esos procesos con la volatilidad histórica de Argentina. “Cuando asume un nuevo presidente y está el oficialista y el opositor y hay cambios graduales”, explicó, existe una mayor previsibilidad sobre la orientación económica.

La incertidumbre cambiaria y la historia argentina

El tipo de cambio aparece, según Simonetta, como uno de los principales factores que pueden alterar las expectativas. “No, digamos, pasar de un dólar de 1.500 a 1 de 3, por ejemplo”, ejemplificó, aunque aclaró que no estaba anticipando una eventual modificación de ese tipo.

Su advertencia se vincula con la historia económica del país y los cambios abruptos de modelo. “Si uno mira la historia reciente y no tan reciente de la Argentina desde la crisis del 30 en adelante, pasamos de economías abiertas a cerradas”, recordó.

Simonetta también mencionó las sucesivas modificaciones de las políticas comerciales y cambiarias, junto con los procesos de sustitución de importaciones. Por eso, frente al futuro económico y electoral, dejó una conclusión marcada por la cautela: “Estamos navegando en tierras bastante impredecibles”.