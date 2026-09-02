RDC: en Ceuta identifican a 32 agentes marroquíes y denuncian nuevas irregularidades en la crisis migratoria

La investigación sobre la crisis migratoria en Ceuta suma nuevos elementos a medida que se conocen detalles del informe de la Policía española. El periodista Marcelo Molina, desde España, analizó el caso en Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil y reveló que fueron identificados al menos 32 agentes marroquíes que habrían participado de los acontecimientos. La Justicia también puso bajo la lupa a un representante del Gobierno español.

Según explicó Molina, el informe policial identifica a agentes uniformados y a otros que actuaban de civil, mientras que la investigación también reconstruyó comunicaciones entre migrantes a través de las redes sociales. En paralelo, la Justicia avanzó contra el delegado del Gobierno en Ceuta por un presunto delito de prevaricación omisiva.

La investigación sobre los agentes marroquíes en Ceuta

Según explicó Molina, “al menos treinta y dos agentes marroquíes participaron de estos sucesos, once estaban uniformados y veintiuno de paisano”. El informe sostiene que estos últimos actuaban vestidos de civil y que presentaban características físicas que permitieron identificarlos. “La policía deduce que son todos agentes encubiertos de Rabat en esta crisis”, afirmó el periodista desde Madrid.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La investigación también comenzó a reconstruir los mensajes que circulaban entre los migrantes a través de las redes sociales. Molina destacó uno de los textos detectados: “Atacadle a avanzar contra ellos”.

El análisis de las comunicaciones habría encontrado además una fuerte conexión con Marruecos. “Se determinó que de toda esa actividad que había en redes, el noventa por ciento provenían de móviles con prefijos de Marruecos”, explicó.

En paralelo, la Justicia avanzó contra un representante del Gobierno en Ceuta. “En Ceuta acaban de imputar al delegado del Gobierno por un presunto delito de prevaricación omisiva”, señaló Molina. Y explicó el significado de la acusación: “Esto es que él sabía que algo iba a pasar y no hizo nada”.

Manifestaciones masivas y tres guardias civiles heridos

La crisis también tuvo una fuerte repercusión política y social en España, con movilizaciones en distintas ciudades. Sobre la marcha realizada en Madrid, Molina señaló la diferencia entre las cifras oficiales y las difundidas por el Ayuntamiento: “El Gobierno nacional estableció que hubo cincuenta mil personas en el acto de Madrid, y el Ayuntamiento de Madrid que hubo ciento cincuenta mil”.

Aunque consideró difícil establecer el número exacto de manifestantes, sostuvo que “realmente había mucha gente”.

La jornada sumó además un nuevo episodio de violencia en el Mediterráneo. “Acaban de resultar heridos tres guardias civiles, heridos por una narcolancha en Murcia”, informó Molina.

El periodista explicó que se trata de un problema denunciado desde hace tiempo debido a la superioridad de las embarcaciones utilizadas por los grupos narcos. “Las narcolanchas son lanchas muy poderosas, muy modernas, y no así las lanchas con las que tratan de perseguirlos los de la Guardia Civil”, detalló.

Según Molina, los enfrentamientos suelen producirse mediante embestidas contra las embarcaciones policiales: “Habitualmente lo que pasa es que las lanchas de los narcos van y embisten a las lanchas de los guardias civiles”.

El episodio generó especial preocupación porque, según remarcó, la Guardia Civil es “otro organismo muy respetado también aquí en España”. Por el momento, concluyó, “no hay más datos que eso, pero hay tres policías heridos” por el nuevo ataque ocurrido en Murcia.