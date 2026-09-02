En RDC analizaron la expansión de Chevron en Venezuela y las nuevas inversiones en el Orinoco

La petrolera Chevron anunció una expansión de sus operaciones en Venezuela luego de recibir nuevos terrenos en el cinturón del río Orinoco. El plan contempla una inversión de US$7.000 millones durante cinco años y apunta a duplicar la producción, según explicó Norman Powell, corresponsal de Estados Unidos, en Ronda de Corresponsales, por +Perfil.

La compañía es una de las petroleras que mantuvo operaciones en Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En paralelo, Powell analizó las diferencias que surgieron en el G20 alrededor de las políticas económicas impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump.

Chevron ampliará su producción de petróleo en Venezuela

Powell señaló que Chevron prepara una nueva etapa de expansión en Venezuela, después de que el gobierno chavista le asignara nuevos terrenos para desarrollar operaciones petroleras. Las áreas están ubicadas en el cinturón del río Orinoco, una zona vinculada a la actividad petrolera del país.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"El gobierno chavista le ha asignado ahora nuevos terrenos a Chevron en el cinturón del río Orinoco", explicó el corresponsal. En esos nuevos espacios, la empresa proyecta aumentar de manera significativa su producción.

El objetivo planteado por la petrolera es duplicar la producción mediante un proceso que demandaría aproximadamente cinco años. Para concretarlo, Chevron prevé desembolsar US$7.000 millones durante ese período.

La permanencia de Chevron en Venezuela

Durante el segmento se destacó la particularidad de la presencia de Chevron en Venezuela, ya que la compañía mantuvo sus operaciones incluso durante los períodos de mayores tensiones entre el gobierno venezolano y las empresas extranjeras.

Ante la consulta sobre el impacto que puede tener la expansión de la petrolera, Powell sostuvo que la inversión podría generar actividad económica y empleo en el país. "Indudablemente que de alguna forma se va a beneficiar el pueblo venezolano, esperemos", afirmó.

El corresponsal agregó que el efecto sobre el empleo no estaría limitado a las operaciones de Chevron. También mencionó el desarrollo de actividades vinculadas al grupo que, según el segmento, encabezan el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La preocupación dentro del G20 por las políticas de Trump

El segundo eje del segmento estuvo centrado en las diferencias entre Estados Unidos y otros países del G20 por las políticas económicas de Donald Trump. Powell explicó que durante las reuniones realizadas en Asheville, Carolina del Norte, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, defendió el desempeño de la economía de su país.

"En cada reunión Scott Bessent hacía una exposición para exaltar las maravillas de la economía estadounidense e instando a los países a imitarlo", relató Powell. Sin embargo, según el corresponsal, las posiciones de otros integrantes del grupo estuvieron lejos de coincidir con la visión de Washington.

Las principales diferencias estuvieron relacionadas con las políticas comerciales de la administración Trump, especialmente con los aranceles. Powell señaló que existieron cuestionamientos de los países europeos a las medidas impulsadas por Estados Unidos.

Las diferencias por los aranceles de Estados Unidos

El corresponsal describió una situación de discrepancia sostenida durante los encuentros del G20, aunque aclaró que las diferencias fueron expresadas dentro de un marco de respeto institucional.

"Discrepaban de todo lo que está haciendo Trump en el orden internacional respecto de la economía, en el tema, por ejemplo, de las famosas tarifas", sostuvo Powell.

Según su análisis, la posición europea fue especialmente crítica frente a la política económica estadounidense. "No había ningún respaldo prácticamente del grupo europeo en especial", afirmó el corresponsal al describir el escenario dentro del bloque.